همایشی برای وحدت و بصیرت/ ضرورت ایجاد درس غدیرشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی غدیر، بصیرت و ولایت صبح و عصر دوشنبه در دانشگاه گلستان برگزار شد.

حجت الاسلام حسین مازندرانی مسئول نهادنمایندگی بعثه رهبری دردانشگاه های استان گلستان در حاشیه همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث غدیر و ولایت از مباحث بسیار مهم در اسلام است .



غدیر تثبیت وحدت است



وی اظهار داشت: واقعه غدیرخم به هر شکل در راستای تحکیم وتثبیت وحدت است.

وی ابراز داشت: این همایش هم از موضوعات و مسائل و مباحثی که در غدیر رخ داده تشکیل شده است وهم از جایگاه بسیار ارزشمند وتاثیرگذار ولایت و اهتمام دادن ولایت مولا علی(ع) به ولی امر مسلمین حکایت دارد.



حجت الاسلام مازندرانی افزود: به حق اگر انسان ها براساس ولایت قدم بردارند می توانند به سر منزل نجات دست پیدا کنند والا اگر تفرقه دربین آنها باشد یقینا نمی توانند به آنچه را که اسلام هدفش بوده برسند و به هر شکل تبیین این مسائل، همچنین روشنگری وبصیرت دادن به جامعه به ویژه نسل جوان، فرهیختگان و بالاخص دانشگاهیان کار بسیار پسندیده وارزشمندی است.



لزوم ایجاد کرسی های آزاد اندیشی

وی با اشاره به بحث کرسی های آزاداندیشی اظهار داشت: بحث بصیرت افزایی و کرسی های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند را باید جدی بگیریم تا فضایی را بوجود بیاوریم که آنچه در درون دارند را جوان ها بگویند.



حجت الاسلام شفیعی شاهرودی نیز از روحانیون شهرمقدس قم که تا کنون تعداد حدود 80 جلد کتاب را در این زمینه به چاپ رسانده به خبرنگار مهر گفت: امامت استمرار نبوت است، چراکه اینطور نیست که پیغمبراسلام(ص) بیاید و بعد از خود بشر را رها کند.



ضرورت احیای حادثه غدیر



حجت الاسلام شفیعی شاهرودی گفت: ما باید هر سال و هرروز درطول تاریخ حادثه غدیر را احیا کنیم، زیرا امامت و ولایت استمرار نبوت است.



درس های غدیر



حجت الاسلام شفیعی شاهرودی اظهار داشت: غدیر درس های زیادی دارد که مهمترین درس آن این است که باید مردم با یکدیگر وحدت داشته باشند، وحدتی که حول ولایت است.

وی عنوان کرد: مسلمانان باید شناخت نسبت به امیرالمومنین(ع) و ولایت داشته باشند تا بتوانند پیرو راه علی باشند و زمانی که مسلمانان این سه شاخصه را داشته باشند، دلشان از محبت اهل بیت پر می شود.



ایجاد واحد درسی غدیر و ولایت



حجت الاسلام شفیعی شاهرودی عنوان کرد: دردانشگاه ها باید واحدهای درسی تحت عنوان غدیر و ولایت ایجاد شود تا بتوانیم مکتب امیرالمومنین را به آنان معرفی و محبت امیرالمومنین را در دلشان تقویت کنیم.



وی افزود: دانشجویان باید این واحد را مثل بقیه واحدهای درسی بگذرانند تا با فرامین و سیره امیرالمومنین آشنا شوند و به آنها عمل کنند.



وی افزود: ازجمله کتاب های برگزیده الغدیراست که به 3زبان فارسی،عربی واردوترجمه شده است و به چاپ رسیده است و کتابی دیگردر قالب جمع آوری سخنان کتاب الغدیرعلامه امینی گردآوری کردیم به نام سلسله موضوعات الغدیر که 29 جلد آن به عربی و31 جلد آن به فارسی و31 جلد دیگر به اردو ترجمه شده است.



حجت الاسلام علی اکبر محمدی مهر،عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان ودبیر علمی اولین همایش ملی غدیر، بصیرت و وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش اولین همایش ملی است که با این عنوان با همکاری دانشگاه گلستان و بنیاد بین المللی غدیر برای بزرگداشت، پاسداشت و گرامیداشت این واقعه بسیار مهم در تاریخ اسلام برگزار شد.



وی افزود: این همایش می تواند گامی باشد برای بصیرت افزایی و حفظ وحدت بین جوانان بخصوص جوانان دانشجو و حوزوی.



وی بیان داشت: در این همایش با فراخوانی که در ارتباط با ارائه مقاله انجام شد تعداد 20 مقاله به صورت پوستر و 10 تا به صورت سخنرانی ارائه می شود و همچنین در کل 100 مقاله به این همایش از سراسر کشور و استان هایی همچون تهران، اصفهان، تبریز ، مشهد، مازندران و گلستان و دیگر استان ها ارسال شد که توسط 10 تا داور مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: در نوبت صبح این همایش 4 مقاله ارائه شد و در نوبت عصر هم 6 مقاله ارائه شد و این مقالات در کمیته ای علمی بر اساس سه محجور غدیر و ولایت ، غدیر و بصیرت و غدیر و وحدت با 15 موضوع که زیر مجموعه این سه محور بودند مورد بررسی قرار گرفت و برخی دیگر از این مقالات دیگر هم باز مورد ارزیابی قرار می گیرد که بعدا به صورت پوستر و سخنرانی ارائه می شود.



وی افزود: در این همایش تعداد 10 داور کار ارزیابی را برعهده داشتند.



رئیس دانشگاه گلستان نیز به خبرنگار مهر گفت: همایش غدیر برای تفهیم حقانیت حضرت علی (ع) برگزار شده است.



وی افزود: این همایش با همکاری بنیاد بین المللی غدیر برای ایجاد بصیرت ،آگاهی و وحدت و همچنین روشنگری در ارتباط با بحث غدیر برگزار شده است و امیدواریم که در سالهای آتی و حداقل یکسال در میان بتوانیم این همایش را دوباره برگزار کنیم و این همایش با پرداختن به موضوعات تخصصی تر ادامه یابد .