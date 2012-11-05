نخستین بازارچه عرضه محصولات تولیدی زنان کارآفرین در بروجن برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معتمدی بیان کرد: در این بازارچه محصولات سالم تولیدی توسط زنان کارآفرین وشرکت کنندگان دردوره های آموزشی برگزارشده توسط این مدیریت عرضه می شود وهدف ازبرگزاری این بازارچه تشویق زنان روستایی به کارآفرینی است.

وی افزود: محصولات عرضه شده دراین بازارچه شامل گیاهان دارویی، زعفران، حبوبات وخشکباربسته بندی شده وقارچ است.

وی ادامه داد: برگزاری دورهای کارآفرینی در شهرستان بروجن توانسته در ایجاد اشتغال تاثیر به سزایی داشته باشد وخانواده های بسیار توانسته اند با گذراندن دوره کارآفارینی برای خود اشتغال ایجاد کنند.

برگزاری نوزدهمین کارگروه بخش کشاورزی شهرستان شهرکرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد از تصویب دو پروژه تولیدی شامل پروار بندی گوساله و احداث باغ در این کارگروه خبرداد.

ناصر واحد با اشاره به اینکه پروژه پرواربندی گوساله به ظرفیت 50 راس با اختصاص مبلغ 45 میلیارد و 930میلیون ریال به تصویب رسید،گفت:در صورت عقد قرار داد در بانک عامل این پروژه می تواند زمینه اشتغال 234 نفر را فراهم آورد.

وی عنوان کرد: پروژه تولیدی احداث باغ تصویب شده دراین کارگروه درسطح 500هکتاراست.

وی افزود: پروژه تولیدی شامل احداث باغ در سطح 500 هکتار نیز به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه با تخصیص هزارهکتار از اراضی ملی واقع در روستای مرغملک تحت عنوان طرح طوبی به افراد جویای کار موافقت شد، عنوان کرد: با اجرای این طرح می توان زمینه اشتغال هزارنفر را فراهم کرد.

پرداخت تسهیلات به گندم کاران و جوکاران استان چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فعال در زمینه کاشت گندم وجو، تامین و توزیع کود شیمیایی با معرفی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد.

صفدر نیازی گفت: مدت تسهیلات حداکثر یکساله و نرخ سود 14 درصد در سال است.

وی با اشاره به اینکه به گندم کاران و جوکاران به ازای هر هکتاردومیلیون ریال تسهیلات تعلق می گیرد، افزود: از محل طرح هدفمندی یارانه ها 2 میلیارد و 670 میلیون ریال بابت بحث مدیریت تلفیقی آفات (IPM) و تولید محصول سالم و سه میلیارد و 240 میلیون ریال بابت ساماندهی بذر و یک میلیارد و 420 میلیون ریال بابت ساماندهی نهال به استان اختصاص یافته است.

وی تسهیلات بانکی عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول گندم را در سال 92-91، 96 هزار میلیون ریال و محصول جو را 25 هزارو 575 میلیون ریال عنوان کرد.

کاشت جو در اراضی استان چهار محال و بختیاری آغاز شد

در سال زراعی جاری (92-91 ) تاکنون حدود چهارهزار و 300 هکتار از اراضی استان به زیر کشت جو رفته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه چهارهزار و 300 هکتار از اراضی استان به زیر کشت جو رفته است، گفت: از این میزان هزار و 600 هکتار جو آبی ودوهزارو 700 هکتار جو دیم است و برآورد می شود سطح زیر کشت جو تا پایان زمان کاشت به 25 هزار هکتار برسد که از این میزان 9 هزار هکتار جو آبی و 16 هزار هکتار جو دیم خواهد بود.

سهراب ابراهیمی افزود: در سال زراعی گذشته 25 هزار و 800 هکتار از مزارع جو به مرحله برداشت رسید که از این سطح 35 هزار تن محصول برداشت شد.

قیمت فروش محصول از زمان برداشت تاکنون ازچهار هزار و 500 ریال تا هفت هزار و 500 ریال به ازای هر کیلوگرم متغیر بوده است.

برداشت27هزارتن محصول سیب درختی در شهرستان لردگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت: 27 هزارو 50 تن محصول سیب درختی در این شهرستان برداشت شود.

غلامعلی سعیدی گفت: این محصول علاوه بر عرضه به بازار داخلی به استان های اصفهان و خوزستان نیز صادر می شود.

وی افزود: برداشت سیب درختی از یک هزارو82 هکتار از باغات شهرستان از نیمه دوم مهرماه آغاز شده است.

وی تاکید کرد: سیب درختی تولیدی این شهرستان از کیفیت بالای برهوردار است و بازار پسندی بالایی دارد.