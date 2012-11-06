تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه شانزدهم آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و ششم نوامبر سال 2012 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تاجیکستان به میدان می‌رود. مسابقه‌ای که از ساعت 16 و با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

- روز ششم از هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی امروز هم طبق برنامه زیر در تایلند برگزار می‌شود:

گروه E:

* روسیه - گواتمالا

* کلمبیا - جزایر سلیمان

گروه F:

* صربستان - کویت

* جمهوری چک - مصر

- روز چهارم از مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در امارات پیگیری می‌شود:

گروه C:

* اردن - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

* ویتنام - کره‌شمالی، ساعت 20:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

گروه D:

* قطر - عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

* استرالیا - سوریه، ساعت 18:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

- دور برگشت از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام هشت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* دینامو کی یف اوکراین - پورتوی پرتغال

* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو زاگرب کرواسی

گروه B:

* المپیاکوس یونان - مون پولیه فرانسه

* شالکه آلمان - آرسنال انگلیس

گروه C:

* میلان ایتالیا - مالاگای اسپانیا

* اندرلشت بلژیک - زنیت روسیه

گروه D:

* منچسترسیتی انگلیس - آژاکس هلند

* رئال مادرید اسپانیا - دورتموند آلمان