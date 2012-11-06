تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه شانزدهم آبانماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و ششم نوامبر سال 2012 میلادی.
- تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تاجیکستان به میدان میرود. مسابقهای که از ساعت 16 و با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
- روز ششم از هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی امروز هم طبق برنامه زیر در تایلند برگزار میشود:
گروه E:
* روسیه - گواتمالا
* کلمبیا - جزایر سلیمان
گروه F:
* صربستان - کویت
* جمهوری چک - مصر
- روز چهارم از مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در امارات پیگیری میشود:
گروه C:
* اردن - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
* ویتنام - کرهشمالی، ساعت 20:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
گروه D:
* قطر - عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
* استرالیا - سوریه، ساعت 18:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
- دور برگشت از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام هشت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* دینامو کی یف اوکراین - پورتوی پرتغال
* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو زاگرب کرواسی
گروه B:
* المپیاکوس یونان - مون پولیه فرانسه
* شالکه آلمان - آرسنال انگلیس
گروه C:
* میلان ایتالیا - مالاگای اسپانیا
* اندرلشت بلژیک - زنیت روسیه
گروه D:
* منچسترسیتی انگلیس - آژاکس هلند
* رئال مادرید اسپانیا - دورتموند آلمان
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