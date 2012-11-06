  1. ورزش
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران و تاجیکستان و آغاز دور برگشت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه شانزدهم آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و ششم نوامبر سال 2012 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تاجیکستان به میدان می‌رود. مسابقه‌ای که از ساعت 16 و با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

- روز ششم از هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی امروز هم طبق برنامه زیر در تایلند برگزار می‌شود:
گروه E:
* روسیه - گواتمالا
* کلمبیا - جزایر سلیمان
گروه F:
* صربستان - کویت
* جمهوری چک - مصر

- روز چهارم از مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در امارات پیگیری می‌شود:
گروه C:
* اردن - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
* ویتنام - کره‌شمالی، ساعت 20:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
گروه D:
* قطر - عربستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
* استرالیا - سوریه، ساعت 18:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

- دور برگشت از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام هشت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* دینامو کی یف اوکراین - پورتوی پرتغال
* پاریسن ژرمن فرانسه - دینامو زاگرب کرواسی
گروه B:
* المپیاکوس یونان - مون پولیه فرانسه
* شالکه آلمان - آرسنال انگلیس
گروه C:
* میلان ایتالیا - مالاگای اسپانیا
* اندرلشت بلژیک - زنیت روسیه
گروه D:
* منچسترسیتی انگلیس - آژاکس هلند
* رئال مادرید اسپانیا - دورتموند آلمان

کد مطلب 1736720

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