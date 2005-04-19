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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم:

خود كفايي گندم، امسال هم بايد مؤثرتر تداوم يابد

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: خودكفايي گندم در سال جاري نيز همچون سال 83 بايد پوياتر و مؤثرتر ادامه پيدا كند.

مهندس احمد گاييني، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم با بيان اين كه بخش كشاورزي در سال گذشته شاهد تحولات و اثرات بسيار مهم در اقتصاد كشور بود، گفت: مهم‌ترين تحول در سال گذشته خود كفايي كشور در استراتژيك‌ترين كالا يعني گندم بود كه اميد است در سال جاري نيز اين حركت مؤثر و پوياتر ادامه يابد و اميدواريم روزي جزو صادر كنندگان اين محصول باشيم.

وي افزود: يكي ديگر از موفقيت‌هاي بخش كشاورزي در سال گذشته، كسب مقام اول صادرات غير نفتي كشور بوده است كه تمام اين مسايل بيان كننده ظرفيت‌هايي است كه در اين بخش ايجاد گرديد و حاصل تلاش و كوشش همه كساني است كه با عنايت به كلام نوراني امام خميني(ره) كه فرمود ما مي‌توانيم كشور را در تمام زمينه‌هاي خود كفا كنيم، تحقق يافته است.

گاييني همچنين اظهار داشت: ما اميدواريم با توجه به نظر خاص دولت و مجلس شوراي اسلامي كه عنايت خوبي در بودجه سال 84 نسبت به اعتبارات بخش كشاورزي به ويژه در زمينه آب، خاك و ايجاد زير ساخت‌هاي واحد‌هاي گلخانه‌اي داشته اند ، در سال جاري نيز شاهد شكوفايي اين بخش در زمينه اشتغالزايي و صادرات غير نفتي و شكوفايي اقتصاد كشور باشيم.

کد مطلب 173674

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