معدن خواری در فارس واقعیت ندارد/توسعه شاهچراغ به سرعت در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش معدن از جمله پتانسیل های بسیار مهم در استان فارس است که با توجه به این موضوع توسعه و ایجاد زیرساخت های مناسب بخش معدن در اولویت فعالیت ها قرار دارد.

وی ادامه داد: در بحث آمایش معدن 5تا 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به طور حتم چنین رقمی می تواند در توسعه معادن استان فارس تاثیر گذار باشد.

عدم تخصیص اعتبارات ورزشگاه میانرود

استاندار فارس در خصوص آخرین وضعیت اختصاص اعتبارات پروژهای مهر ماندگار به ویژه ورزشگاه میانرود تصریح کرد: تاکنون هیچ رقمی از اعتبارات مهر ماندگاردر خصوص ورزشگاه میانرود پرداخت نشده و باید در نظر داشت که زمان افتتاح این ورزشگاه به طور مستقیم به پرداخت به موقع اعتبارات بستگی دارد.

مشکلات کارگران کارخانه آزمایش مرودشت باید سریعتر برطرف شود

صادق عابدین درخصوص وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت نیز بیان کرد: به مسئولان این کارخانه تذکر داده شده که هرچه سریعتر مشکلات کارگران را در بحث پرداخت حقوق برطرف کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه مسئولان کارخانه آزمایش مرودشت نتوانند هرچه سریعتر مشکلات کارخانه را برطرف کنند به سراغ قانون حمایت از صنایع خواهیم رفت و این قانون را در خصوص این کارخانه اجرایی می کنیم.

طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) تعطیل نمی شود

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) به سرعت در حال انجام است بیان کرد: هیچ بهانه ای برای تعطیل شدن طرح توسعه حرم قابل قبول نیست و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا تابستان 92 اسکلت اصلی این طرح زده می شود.

صادق عابدین عنوان کرد: هیئت های عزاداری امام حسین (ع) نیز در دهه اول محرم با استفاده از خیابان 9 دی می توانند وارد حرم مطهر شاهچراغ(ع) شوند.