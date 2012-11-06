استعانت ملت و دولت تونس از انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مبروک شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل از قاری برجسته استان یزد و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن در کشور تونس اظهار داشت: با موج بیداری اسلامی که در تونس به راه افتاده، تمایل به ارتباط و تبادل فرهنگی با همه کشورهای اسلامی به ویژه کشور ایران داریم.

وی افزود: تجربیات، ایستادگی و مقاومت ملت ایران بسیار ارزشمند است و مرور این تجربیات می‌تواند ما را به سمت پیروزی هدایت کند.

علاقمند به تبادل فرهنگی با کشورهای اسلامی به ویژه ایران هستیم

مبروک عنوان کرد: ما در تونس مایل هستیم با همه کشورهای اسلامی به ویژه ایران تبادل فرهنگی داشته باشیم زیرا دین و فرهنگ اسلامی، دوری از افراط و تفریط و مسیر اعتدال را مطرح می‌کند و ما نیز می‌خواهیم همین راه را در پیش بگیریم.

رایزن فرهنگی ایران در کشور تونس نیز در این مراسم اظهار داشت: روابط بین ایران و تونس هر روز در حال توسعه است و قرار است بین استان قیروان تونس و یزد، پیوند خواهرخواندگی برقرار شود.

صادق رمضانی با بیان اینکه یزد مستعد فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی است، افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، شاهد بیداری اسلامی کشورهای اسلامی هستیم که کشور تونس در این حرکت پیشگام بوده است.

رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر وزیر فرهنگ کشور تونس به ایران گفت: برای برپایی هفته فرهنگی ایران و تونس، فردا چند تفاهم‌نامه در افتتاحیه مراسم هفته فرهنگی بین ایران و تونس برپا خواهد شد.

وزش نسیم قرآن در کشورهای اسلامی/ نسبت به قرآن بی تفاوت باشیم، پاسخگوی خون شهدا نخواهیم بود

وی ضمن قدردانی از مسئولان استان یزد برای اجرای برنامه‌های ویژه در حاشیه حضور وزیر فرهنگ تونس در یزد، اظهار داشت: خوشحالم که به عنوان یک خادم فرهنگی و قرآنی در کشور تونس توانستم در خدمت حسن دانش، نخبه قرآنی استان یزد و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن در تونس باشم.

رمضانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نسیم قرآن در کشورهای اسلامی وزیدن گرفته و اگر این نسیم در آن سوی مرزها بوزد و ما در این سوی مرزها کوتاهی کنیم، نمی‌توانیم جوابگوی خون شهدا باشیم.

امام جمعه یزد نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از برقراری ارتباط با کشور برادر و مسلمان تونس عنوان کرد: مردم تونس همواره عاشق اسلام، قرآن، انقلاب و امام خمینی (ره) بودند و امیدواریم در مسیر هدایت جامعه خود به سوی معنویت و خدا و پیشبرد اهداف اسلام و وحدت و استحکام مواضع مسلمین موفق باشند.

قرآن و عترت باید با یکدیگر ممزوج باشند

آیت‌الله محمدرضا ناصری ضمن ابراز خرسندی از موفقیت جوان یزدی در مسابقات بین المللی قرآن در کشور تونس افزود: اگر از قرآن و عمل به آن دوری کنیم، به طور قطع بهره دلخواه را از این کتاب آسمانی و دین اسلام نخواهیم برد زیرا عمل به احکام و دستورات دین مبین اسلام حائز اهمیت است.

ناصری بیان داشت: البته افراط و تفریط در قرآن و سنت به وجود آمده است به نحوی که در برخی موارد به دستورات پیامبر توجهی نشده و در برخی موارد نیز به سنت پیامبر توجه شده اما به قرآن آن‌گونه که شایسته است، عمل نشده است.

وی تاکید کرد: این افراط و تفریط هر کدام ما را به سویی می‌اندازد بنابراین باید قرآن و سنت رسول خدا را با یکدیگر ممزوج کنیم.

ملت تونس با استعانت از قرآن و دستورات پیامبر در راه سعادت گام بر می دارد

استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: قرآن کتاب آخرت و زندگی ماست و اگر کسی بخواهد زندگی با عزت و شرافتمندانه داشته باشد باید به قرآن رجوع کند.

محمدرضا فلاح زاده همچنین عنوان کرد: ملت ایران برادر کشور تونس است و کشور تونس با راهنمایی قرآن و احکام الهی و دستورات پیامبر (ص) در راه سعادت و کمال گام برخواهند داشت.

در این مراسم از حسن دانش، قاری برجسته قرآن در استان یزد و نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن در کشور تونس با حضور رایزن فرهنگی ایران در تونس و وزیر فرهنگ این کشور تجلیل شد.