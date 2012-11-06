رتبه نهم کشوری پارک علم و فناوری خلیج فارس در رشته نانو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی دوشنبهشب در نشست با نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، علم باید در زندگی جاری شده و نفع شده باشد و ما هم با دعوت از جوانهای خلاق و علاقهمند و صاحب ایده سعی در بهکارگیری و عملی کردن علم آنها داریم.
وی خطاب به نماینده مردم دشتستان در مجلس بیان داشت: از شما بهعنوان نمایندهای روشن و علاقه مند در زمینههای علمی تقاضا داریم امور علمی را پیگیری کرده تا با نگاهی به آینده خدمات مفیدی در حوزه علم و فناوری به استان داشته باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر افزود: باید با همکاری و تعامل با مقامات استانی و نمایندگان مجلس، ظرفیتها و طرحهای ملی و بینالمللی را به استان بوشهر منتقل کنیم که این حرکت بزرگی است و ما انتظار کمک و همکاری فراوانی از سوی شما داریم.
وی ادامه داد: جوانها و دانشجویان و مبتکرین و مخترعین در این پارک حمایت شده تا بتوانند به سمت دانش بنیان کردن و در دست گرفتن صنعت و فعال کردن بخش خصوصی که از اهداف نظام است، گام بردارند.
دکتر محمدی اضافه کرد: حمایتها به صورت مالی، معنوی، مشاورهای و تجهیزاتی بوده و بهمنظور انتقال دانش و فناوری، بومی کردن، جاری کردن آن و ورود به بازار و صنعت، تسهیلاتی با تنفس سه ساله در اختیار افراد قرار می دهیم.
شناسایی 70 شرکت در راستای تحقق اهداف پارک علم و فناوری
وی در ادامه گزارشی از دستاوردها، مقامها و افتخارات اعضای این پارک به نماینده دشتستان ارائه کرد و افزود: از نظر تولید در رشتههای نانو و بایو صاحب مقامهای نهم و سیزدهم در کشور هستیم و تاکنون حدود 70 شرکت برای اهداف پارک، کشف و شناسایی شده است.
مدیر پارک خلیج فارس از جشنواره ملی دانایی خلیج فارس، همایش امنیت غذایی حوزه آسیا و آفریقا، انجام امور صنعتی خرما از کاشت و داشت تا برداشت، راه اندازی اولین دهکده دانایی کشور در بوشهر، تولید سوخت زیستی هواپیما از جلبک، زراعت حاشیه دریا و احداث پنجمین شهرک دانش و سلامت کشور در بوشهر بهعنوان مهمترین برنامه های در دست اجرا یادکرد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته 18 طرح و امسال 21 طرح به جشنواره علم تا عمل معرفی کرده ایم که رتبه بسیار خوبی است.
در ادامه کارشناسان پارک علم و فناوری خلیج فارس به تشریح فعالیتها و طرحها و گزارش بازدید مهمانان و مقامات خارجی و قولهای همکاری آنها پرداختند.
حجت الاسلام موسوی نژاد به منظور بررسی و پیگیری طرحهای علمی و حمایتی نخبگان استان بوشهر و شهرستان دشتستان و آشنایی با فعالیتها و دستاوردهای علمی، از پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر دیدن کرد.
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