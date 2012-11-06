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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۸

درخشش مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

درخشش مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

یزد - خبرگزاری مهر: مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد در آخرین چاپ معتبرترین کتاب مرجع رشته تخصصی قلب و عروق دنیا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دکتر مسعود میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در آخرین چاپ معتبرترین کتاب مرجع رشته تخصصی قلب و عروق دنیا تحت عنوان texe book Braunwald منتشر شد.

مسعود میرزایی، مجری این مقاله و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقاله در خصوص "روند بیماری قلب و عروق در کشورهای مختلف دنیا و ارتباط آن با عوامل خطر در جامعه" نگاشته شده در چاپ سال 2012 این کتاب مرجع به چاپ رسیده و در دسترس خوانندگان است.

وی عنوان کرد: texe book Braunwald هر چهار سال یک مرتبه منتشر می شود و در تمام کتابخانه های بیمارستانها در دسترس پزشکان است.

کد مطلب 1736750

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