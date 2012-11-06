تمرینات فولاد خوزستان آغاز شد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازیکنان فولاد پس از یک استراحت کوتاه به دلیل وقفه ایجاد شده در لیگ، صبح روز دوشنبه با جدیت در سالن سرپوشیده فولاد خوزستان حضور یافتند و استارت تمرینات خود را برای استفاده از این فرصت و آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با حریف آینده خود در لیگ برتر را زده اند.

وی افزود: همچنین کادر فنی باشگاه فولاد که تمرینات صبح و بعد از ظهر تیم را با دقت تحت نظر دارد برای مدت باقیمانده از تعطیلات، برگزاری دو بازی تدارکاتی را در برنامه دارد.



ابن قاسم عنوان مرد: کسب 14 امتیاز ازشش بازی اخیر و ارائه یک فوتبال حرفه ای، فولادمردان خوزستان را برای پیمودن ادامه راه دوازدهمین دوره از لیگ برتر با قدرت هرچه بیشتر یکدل و یکصدا کرده است.



فولاد خوزستان باید بر اساس برنامه و در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور از تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز میزبانی کند.

