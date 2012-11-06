نهاوندیان: بخشنامه بانک مرکزی غیرقانونی است/ مکاتبه کردیم

محمد نهاوندیان در گفتگوی کوتاه با مهر با تائید خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر مبنی بر صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادلهای، گفت: در این رابطه فعالان اقتصادی اعتراضات بسیاری داشتهاند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کردهاند.
وی افزود: تاکید ما بر این است که تعهدات قبلی باید میان بانک و تسهیلات گیرندگان محترم شمرده شود؛ چراکه بر هم زدن یکطرفه قراردادهای سیستم بانکی با فعالان اقتصادی، به اعتماد فی مابین لطمه میزند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مجبور کردن تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه که در قرارداها ذکر شده است، رفتارهای غیرمتعهدانه را تشویق میکند.
نهاوندیان اظهار داشت: در این رابطه اعتراض کردهایم و امیدواریم که این فرآیند اصلاح شود. به هرحال، این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
بانک مرکزی به تازگی بخشنامهای را صادر کرده است که بر مبنای آن، افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کردهاند باید بازپرداخت را به نرخ مبادلهای انجام دهند. این بخشنامه بانک مرکزی، فعالان اقتصادی کشور را شوکه کرده است.
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