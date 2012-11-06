بازرسی از انبارهای کالای عمده فروشان در شهرستان آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن خالق وردی پور افزود: در این بازرسی ها تذکرات لازم به عمده فروشان در خصوص اعلام دقیق موجودی کالا، عدم احتکار و عرضه مناسب کالاهای اساسی به خرده فروشان ارائه شد.

وی اظهارداشت: این امر با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی در زمینه عرضه کالاهای مورد نیاز مردم صورت گرفته و بازرسی ها تا حصول اطمینان از مناسب بودن روند عرضه کالا تداوم خواهد داشت.

لزوم توجه به نکات فنی و رعایت اصول در معماری و شهر سازی

"محمد حسین سرورالدین" رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه توسعه آموزش عالی و فضاهای آموزشی کشور، منطقه و نیاز به زیبا سازی فضاهای موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در کنار بافت شهری آسیبی به زیبایی شهر وارد نکرده و در این راستا باید برای آماده سازی از نظرات کارشناسی و مساعدت های شهر سازی شهرداری رشت در توجه به نکات فنی و رعایت اصول، در معماری و شهرسازی بهره گرفت.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نشست با شهردار کلانشهر رشت بیان داشت: از مشکلات مهمی که دانشجویان و مردم منطقه با آن مواجه هستند کمبود فضا برای پارک خودرو در اطراف فضای آموزشی این واحد دانشگاهی در منطقه پل تالشان رشت بوده که این مسئله مشکلاتی را برای دانشجویان، استادان و ساکنان منطقه بوجود آورده است.

علیرضا اقدامی معافی ادامه داد: دانشجویان و ساکنان دو شهرک جنب ساختمان مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) واقع در پل تالشان هنگام تردد از عرض خیابان با خطر تصادف با خودرو های در حال تردد از مسیر میدان گاز به لاکان و بالعکس مواجه هستند که طی مکاتبات قبلی نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده در این مکان به شدت احساس می شود.

در ادامه محمد علی ثابت قدم شهردار کلانشهر رشت گفت: مسائل و مشکلات مورد طرح پس از بررسی کارشناسانه، قابل اجرا خواهد بود.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

دبیر شورای پژوهشی مناطق آزاد با بیان اینکه رویکرد این شورا بررسی مباحث پژوهشی - تحقیقاتی مربوط به هر منطقه بوده و در این میان با توجه به اهمیت و جایگاه منطقه آزاد انزلی نخستین جلسه شورا در این منطقه برگزار شد.

علیرضا زنجانیان افزود: با توجه به اتمام مراحل پژوهشی - تحقیقاتی طرح جامع منطقه آزاد انزلی از سوی مشاوران و نقش بسزایی که مطالعات صورت گرفته در تدوین سند راهبردی منطقه ایفا می کند، تصویب نهایی آن از اولویت ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت مشاور طرح جامع منطقه آزاد انزلی با تبیین مراحل انجام پروژه و روند همکاری با منطقه گفت: در طول بررسی این طرح افزون بر 45 سند مشتمل بر بررسی ویژگی ها، توانمندی ها، فرصت های موجود در حوزه های صنعتی، بازرگانی، گردشگری، جمعیتی منطقه - شهرستان بندر انزلی و استان گیلان به همراه ابعاد مختلف روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز مورد مطالعه علمی - تطبیقی قرار گرفت.

افزایش خدمات دفاترپیشخوان دولت به 400 خدمت در گیلان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گیلان گفت: تا پایان امسال خدمات قابل ارائه در دفاترپیشخوان دولت در استان از 150 مورد به 400 خدمت افزایش می یابد.

خسرو صادقی گسترش تعداد دفاتر پیشخوان و میزان خدمات آنهارا در راستای تحقق دولت الکترونیک و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری خدمات به بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید خدمات قابل ارائه و امورتصدی گری را جهت تسهیل در امور و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند.

وی با تاکید براهمیت ارائه خدمات مطلوب تر توسط دفاترپیشخوان دولت اظهارداشت: این دفاتر باید تلاش تا اعتماد مردم را بیشتر جلب کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گیلان با بیان اینکه دفاترپیشخوان دولت باید مورد ارزیابی قرارگیرند، یادآورشد: دفاتری که با سلامت، دقت و سرعت کار کنند مورد تشویق قرارگرفته و با دفاتری که دارای تخلف باشند برخورد قانونی می شود.

برگزاری نخستین کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی

رئیس کنگره ملی میرزاکوچک جنگلی گفت: با توجه به نزدیک شدن یازدهم آذرماه سالروز شهادت مبارز انقلابی وعدالت خواه نهضت جنگل باید با کمک رسانه ملی دراستان بمنظور برگزاری هرچه با شکوه تر کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی و غنا واثر بخشی هرچه بیشتر آن پرداخت.

محمد شیخان افزود: نخستین کنگره ملی میرزا کوچک جنگلی در یازدهم آذرماه سالروز شهادت این مبارز انقلابی برگزار می شود.

وی اظهارداشت:هدف از برگزاری این کنگره شناخت شخصیت ها، عوامل ورویدادهای انقلاب مشروطه، گردآوری اسناد تاریخی مربوط به قیام جنگل، جمع آوری کتب و مقالات منتشره درخصوص میرزاکوچک خان جنگلی و قیام جنگل است و معرفی آن برای نسل جدید از رسانه ملی می تواند بسیار تاثیر گزار باشد.

معرفی شخصیت های برجسته ایران الگوی مناسبی برای نسل جوان

مدیرکل صدا و سیمای گیلان با بیان اینکه در تاریخچه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران قیام میرزا کوچک خان جنگلی از نهضت هایست که با اندیشه اسلامی و ضد استعماری شکل گرفت، گفت: اهمیت بزرگداشت شخصیت برجسته و روحانی میرزا کوچک خان جنگلی به حدیست که باید تمامی نهادها، سازمانها وادارات فرهنگی با هم اندیشی ومشارکت هم آرمان واندیشه این شخصیت بزرگ را درسطح ملی و بین المللی بازشناسی و معرفی کرد.

محسن نصرپور تصریح کرد: معرفی شخصیت های برجسته ایران الگوی مناسبی برای نسل جوان برای زمینه سازی استبداد ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با برشمردن موفقیت های نظام جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد موفقیت های عظیمی در سطح ملی وبین المللی بودیم که واین دستاوردها از ویژگی های استبداد ستیزی و مبارزه با استعمارگران بوده که رسانه ملی تلاش دارد به معرفی الگوها دراین زمینه بپردازد که برگزاری این کنگره فرصت مناسبی برای رسانه است.