احداث فرهنگسرای قرآن و عترت گامی موثر در راستای توسعه فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس هیات مدیره جامعه قاریان قرآن مشهد احداث فرهنگسرای قرآن و عترت را گامی موثر در راستای توسعه فرهنگ قرآنی دانست.

محمدرضا داوودآبادی اظهار کرد: شهرداری مشهد در بحث‌های قرآنی به صورت میدانی تا حد زیادی موفق عمل کرده است که نمونه آن پخش کلام الله مجید در ایام ماه مبارک رمضان در بوستان‌ها و برگزاری محافل قرآنی در این مدت بود.

وی اظهار کرد: توسعه و تحول را هر روز در این شهر مشاهده می کنیم و خوشبختانه جایگاه مشهد را به جایی رساندیم که بر طبق فرموده مقام معظم رهبری، کشور و شهر مشهد را به کارگاه سازندگی تبدیل نموده‌ایم.

آماده‌سازی 194 موتور پمپ‌آب در مناطق مشهد

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به آماده‌سازی 194موتور پمپ‌آب در مناطق مشهد از برگزاری کلاس آموزشی استفاده از این وسیله برای 220نفر از کارگران و کارشناسان منطقه 13 گانه شهرداری خبر داد.

رمضانعلی شورابی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی در فصل بارش بیان کرد: مناطق سیزده‌گانه شهرداری مشهد به منظور جلوگیری از بروز آبگرفتگی در این فصل اقدامات عمرانی خود را از قبیل اصلاح شیب کانال‌ها، اتصال مناسب کانال‌ها آغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: در موارد خاص که بارش باران زیاد است و کانال‌ها گنجایش نخواهند داشت از موتور پمپ استفاده می‌شود.

شهردار با خانواده شهیدان وهاب زاده و غلامی دیدار کرد

شهردار مشهد با حضور در منزل شهیدان وهاب زاده و غلامی، ضمن ادای احترام به مقام این شهدا، با خانواده این شهدا دیدار وگفت‌و‌گو کرد.

محمد پژمان در این دیدارها اظهار کرد: شهدا الگوهای جامعه هستند و جوانان باید با سرمشق‌گیری از آنان، مسیر زندگی خود را به درستی انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: خانواده شهدا با صبری مثال زدنی در دوران پس از جنگ، زندگی خود را اداره کردند و با الگوگیری از ائمه اطهار(ع)، فرزندانی شایسته و تحصیل‌کرده را به جامعه تحویل دادند.