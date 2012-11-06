126 هزار خدمات درمانی از سوی موسسه درمانی آستان قدس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه درمانی آستان قدس رضوی در مهرماه سال جاری بیش از 126 هزار خدمات درمانی و دارویی به زائران و مجاوران حرم رضوی ارائه کرده است.

مدیرعامل موسسه درمانی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در این ماه 70 هزار و 763 مورد در بخش پزشکی، 5 هزار و 898 مورد در بخش دندانپزشکی و 50 هزار و 299 مورد در بخش داروخانه موسسه درمانی آستان قدس رضوی خدمات درمانی و دارویی ارائه شده است.

مهدی هاشمی ‌نژاد بیان کرد: در ماه گذشته 21 هزار و 301 نفر از بخش پزشکی عمومی، 9 هزار و 281 نفر از بخش خدمات پزشکی تخصصی دارالشفا امام رضا(ع) خدمات دریافت کرده‌اند.

مجموعه اشعار "یک خانه خیلی قشنگ" منتشر شد

مدیرعامل موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی گفت: مجموعه شعری با عنوان یک خانه خیلی قشنگ از مجموعه کتب رضوی توسط موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد.

علی ثابت نیا اظهار کرد: این کتاب شامل هشت قطعه شعر کودکانه با مضمون امام رضا(ع) و زیارت است.

وی افزود: در مرحله نخست چاپ این کتاب که سروده‌هایی از زهرا داوری با تصویرگری سارا شهابی است، 20 هزار نسخه از این کتاب چاپ شده است.

تولید نرم افزار فروغ ولایت به منظور آشنایی کودکان با سیره رضوی

گروه کودک و نوجوان بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به منظور آشنایی هر‌چه بیشتر این گروه سنی با سیره رضوی، نرم‌افزارهای آهو و فروغ ولایت را تولید و عرضه کرد.

مدیر گروه کودک و نوجوان اظهار کرد: لوح فشرده نرم‌افزاری آهو با کاربری آسان، زمینه برقراری ارتباط با مخاطبان در زمینه‌های اخلاقی، علمی و فضایی سرگرم‌کننده را با داستان‌های کوتاه و تصاویری کودکانه ایجاد کرده است.

علی اکبر بیواره با بیان اینکه سرودهای زیبا در وصف امام رضا(ع) و توصیف بارگاه منور رضوی به جذابیت این مجموعه افزوده است، اظهارداشت: لوح فشرده نرم‌افزاری آهو شامل بخش‌هایی با موضوع داستان، ضرب‌المثل، سرگرمی و بازی، نقاشی و رنگ‌آمیزی، حیوانات در قرآن و سرود است.

معرفی آثار انتشار یافته درباره امام رضا(ع) در کتاب‌نامه آفتاب هشتم

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی کتاب‌نامه آفتاب هشتم را با موضوع معرفی آثار انتشار یافته درباره امام رضا(ع) چاپ و منتشر کرد.

این کتاب از سوی گروه مطالعات فرهنگی زائر و به اهتمام علی ‌جان سکندری تهیه شده است و به بررسی آثار منتشره بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با موضوع امام رضا(ع) طی سال‌های 1365 تا 90 پرداخته است.

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ دینی و شیعی توانسته تاکنون هزار و 271 عنوان کتاب را در 2 هزار و 555 جلد کتاب منتشر کرده که از این تعداد تا سال 1390، 89 عنوان به امام رضا(ع) اختصاص دارد.