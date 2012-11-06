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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

رجبی در گفتگو با مهر:

دیدارهای مردمی راه پیگیری مشکلات را کوتاه‌تر می‌کند

دیدارهای مردمی راه پیگیری مشکلات را کوتاه‌تر می‌کند

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز گفت: دیدارهای مردمی راه پیگیری مشکلات را برای مردم کوتاه تر می کند.

ناصر رجبی در حاشیه دیدار مردمی  استاندار البرز به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی درباره این سلسله دیدارها با مردم گفت: مسئولان بیشتر با مشکلات مردم آشنا می شوند و مردم از مسئولان انتظار پاسخگویی دارند که بخشی از آنها در این دیدارها رسیدگی می شود و راه های پیگیری را کوتاه تر می سازد.

وی افزود: طرح مسئله به صورت مستقیم با استاندار و دریافت دستور آن جهت پیگیری از مدیرکل مسئولان خود تاثیر قابل توجهی در رفع مشکلات مردم خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد: درملاقات های مردمی که تاکنون داشتیم به نظرمی رسد منطقه فردیس بیش از سایر نقاط با مسئله و مشکلات مواجه است که البته بخشی از آن نیز ناشی از شرایط اقتصادی و تحریم ها است و بخشی به تصمیم گیری های شهری مربوط می شود.

ناصر رجبی در پاسخ به اینکه بیشترین درخواست ها در چه زمینه هایی بوده است نیز افزود: درخواست وام اشتغال و قرض الحسنه، کار، مشکلات گاز رسانی و... از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بوده است.

وی در پایان گفت: تعدادی از این درخواست ها نیز طرح های کشاورزی بوده است که امروز استان نیازمند آنها است و قطعاً اقداماتی راهگشا برای چنین طرح هایی صورت می پذیرد.

کد مطلب 1736761

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