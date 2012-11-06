ناصر رجبی در حاشیه دیدار مردمی استاندار البرز به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی درباره این سلسله دیدارها با مردم گفت: مسئولان بیشتر با مشکلات مردم آشنا می شوند و مردم از مسئولان انتظار پاسخگویی دارند که بخشی از آنها در این دیدارها رسیدگی می شود و راه های پیگیری را کوتاه تر می سازد.

وی افزود: طرح مسئله به صورت مستقیم با استاندار و دریافت دستور آن جهت پیگیری از مدیرکل مسئولان خود تاثیر قابل توجهی در رفع مشکلات مردم خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد: درملاقات های مردمی که تاکنون داشتیم به نظرمی رسد منطقه فردیس بیش از سایر نقاط با مسئله و مشکلات مواجه است که البته بخشی از آن نیز ناشی از شرایط اقتصادی و تحریم ها است و بخشی به تصمیم گیری های شهری مربوط می شود.

ناصر رجبی در پاسخ به اینکه بیشترین درخواست ها در چه زمینه هایی بوده است نیز افزود: درخواست وام اشتغال و قرض الحسنه، کار، مشکلات گاز رسانی و... از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بوده است.

وی در پایان گفت: تعدادی از این درخواست ها نیز طرح های کشاورزی بوده است که امروز استان نیازمند آنها است و قطعاً اقداماتی راهگشا برای چنین طرح هایی صورت می پذیرد.