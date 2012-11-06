تیم بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی در 2 دیدار نخست خود شکست خورد

به گزارش خبرگزارش مهر، سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر پیشکسوتان مرکز توانبخشی امام خمینی(ره) خراسان رضوی بیان داشت: این تیم در بازی های نخست خود در مقابل نماینده تهران و اصفهان شکست خورد.

قدیر رضایی عنوان کرد: رقابت های قهرمانی بسکتبال با ویلچر پیشکسوتان کشور با حضور 8 تیم از استان های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی، لرستان و اصفهان از روز یکشنبه 14 آبان ماه در سالن ورزشی شیخ بهایی نجف آباد اصفهان آغاز شد.

وی افزود: تیم مرکز توانبخشی امام خمینی(ره) خراسان رضوی در دیدار اول خود که صبح روز گذشته در مقابل نماینده استان تهران برگزار شد با نتیجه 39 بر 35 شکست خورد.

برگزاری مسابقات شطرنج سنین پایه در گناباد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد گفت: مسابقات شطرنج رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در شهرستان گناباد برگزار می شود.

حسین شاهدوست اظهار کرد: این مسابقات از عصر روز سه شنبه 16 ابان ماه در سالن پوریای ولی شهرستان با شرکت حدود 50 نفر شطرنج باز گنابادی آغاز می شود و به مدت دو هفته به طول خواهد انجامید.

وی همچنین از برگزاری مسابقات تک حرکت لیفت از سوی هیات پرورش اندام گناباد در سالن کارگران این شهرستان خبر داد.

تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار به مصاف ذوب آهن اصفهان می رود

سرمربی تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: برای اولین بار یک نماینده از خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال نشسته کشور حضور خواهد داشت.

هادی رضایی اظهار کرد: در اولین روز رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته کشور در سال 91 روز پنجشنبه 18 آبان ماه از ساعت 15 در پولاد شهر اصفهان به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان خواهیم رفت.

وی با اشاره به اینکه این اولین بار است که والیبال نشسته خراسان رضوی در لیگ برتر کشور نماینده دارد، اظهار داشت: در اولین بازی خود در یک رقابت مشکل با تیم قهرمان باشگاه های جهان دیدار خواهیم کرد.