اعتبار عمرانی شهرداری اندیمشک ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات شهرداری شهرستان اندیمشک در استان خوزستان شامگاه دوشنبه در نشستی در شورای شهر و با حضور مدیرانی از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، احمدعلی دوامی، رئیس شورای اسلامی شهر اندیمشک به ارائه گزارشی از وضعیت شهر اندیمشک، همچنین مختصات شهرداری و دغدغه های آن پرداخت و رفع مشکلات آن را با بهره گیری از خرد و تلاش جمعی خواستار شد.



در ادامه، عبدالرحیم چگله، شهردار اندیمشک اوضاع شهرداری را نامساعد و اصلاح ساختاری در آن را ضروری دانست.





وی با اشاره به اینکه این شهرداری در بخش اتوماسیون اداری، تجهیزات و نیروی انسانی نیاز به اصلاح و ساماندهی دارد، عنوان کرد: اندیمشک شهری سرآمد در حوزه تاریخ دفاع مقدس محسوب می شود و زیبنده نیست که از وجود چنین نواقصی رنج ببرد.



چگله به ضعفهای اساسی شهرداری در بخش فرهنگ و هنر نیز اشاره کرد و ورود به این حوزه ها را با بهره گیری از روشهای کارشناسی از برنامه های خود عنوان کرد.



فرود میرزاوند و زمان شهالوند از اعضای شورا نیز در بخش دیگری بازرسیهای دقیق، کمکهای دولتی، استفاده بهینه از نیروی انسانی و ارتقای درآمدزایی در شهرداری را از سوی مسئولان ذیربط خواستار شدند.



رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر اندیمشک نیز با اشاره به عدم وجود کارخانجات بزرگ در این شهر، بخش اعظم مشکلات شهرداری را در اتکای آن به درآمدهای خرد دانست.



سمیه قلاوند اظهار کرد: متاسفانه اوضاع به گونه ای شده که در جلسات شورا به جای اینکه حرف از برنامه ها باشد عمده مباحث معطوف به موضوع بدهکاری های شهرداری می شود.



شیرین مختاری، عضو کمیسیون عمران شورا نیز گفت: متاسفانه دیدگاه نسبت به شهرداری اندیمشک به دلیل برخی عملکردهای ضعیف گذشته چندان مناسب نیست حال آنکه در حال حاضر مجموعه ای کاری و پرتلاش در این شهرداری فعالیت دارند و باید در رفع مشکلات مجموعه کوشش کرد.



وی همچنین با اشاره به احداث مناطق شهری جدید در سالهای اخیر و مثبت قلمداد کردن این گام، از عدم اعمال سیاستهای تشویقی برای توسعه شهر انتقاد کرد.



همچنین احمدقلاوندی از دیگر اعضای شورا، اعتبارات بخش عمرانی شهرداری اندیمشک را ناچیز خواند و خواستار توجه بیشتر مسئولان وزارت کشور و استانداری خوزستان به این بخش شد.



وی افزود: از مسئولان ذیربط انتظار می رود چنانچه افزایش اعتبارات برای آنان میسر نیست، حداقل در بخش تجهیزات شهرداری اندیمشک را یاری و تقویت کنند.



قلاوندی عنوان کرد: متاسفانه شهرداری اندیمشک از کمترین تجهیزات برای انجام امور عمرانی خود در حوزه شهری بی بهره است.



عدم جبران تخفیفهایی که با سیاست دولت در بخش مسکن مهر از سوی شهرداری اعمال اما خلا آن جبران نمی شود، حذف نگاه پلیسی به شهرداری، عدم اجرای مباحث و موضوعاتی نظیر مدیریت واحد شهری، توجه بیش از پیش به حمل و نقل عمومی، لزوم جمع آوری مشاغل زیان آور از شهر از دیگر نکاتی بود که از سوی این عضو شورای شهر اندیمشک مطرح شد.