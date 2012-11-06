ثبات و امنیت پایدار مستلزم وحدت و همبستگی مسالمت آمیز اقوام و طوایف است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ما معتمدان و بزرگان طایفه جهانتیغی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام قاطع و شجاعانه دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان در پیشگیری از استمرار جریان اختلاف برانگیز رسانه ‌ای که موجب ایجاد تنش و کدورت بین طوایف مختلف شیعه و اهل سنت شده بود، اعلام می ‌داریم که طایفه بزرگ و اصیل جهانتیغ از گذشته‌ های دور تاکنون همواره خواهان وحدت و اخوت میان طوایف شیعه و سنی در منطقه بوده و هیچگاه با برخی جریانات مشکوک تفرقه برانگیز و افراطی همراهی نداشته است که قرابت نسبی و تعامل مبتنی بر اصول اسلامی و اخلاقی این طایفه با سایر طوایف موجود در سیستان و بلوچستان اعم از شیعه یا برادران اهل سنت خود گواه این مدعاست.

این بیانیه می افزاید: اعتقاد راسخ داریم که ثبات و امنیت پایدار تنها در سایه وحدت و همبستگی مسالمت آمیز و برادرانه اقوام و طوایف مختلف فارغ از هر نوع عقیده و مذهب امکانپذیر می باشد و احترام متقابل شیعه و اهل سنت نسبت به اعتقادات یکدیگر می تواند ضامن این امنیت و همبستگی باشد.

در این بیانیه آمده است: امید اینکه این اقدام مدبرانه حضرتعالی موجب خاتمه یافتن برخی جریانات اختلاف برانگیز قومی و مذهبی در منطقه باشد.