سکوت غرب درباره تسلیحات اتمی اسرائیل باید شکسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان "پزشکان جهانی برای جلوگیری از جنگهای اتمی" (IPPNW) ضمیمه پاسخ به مصاحبه ای که خبرنگار مهر اخیرا با سخنگوی این سازمان درباره برنامه اتمی ایران داشت مقاله ای را هم به قلم "سانته هال" Xanthe Hall یکی از فعالان صلح عضو این سازمان برای مهر ارسال کرده است .

این مقاله با این پرسش آغاز شده است که آیا جنگ علیه ایران قابل اجتناب است؟ بعد از آن آمده است گفتگو باید جای جنگ را بگیرد و هیچ جنگی در خاورمیانه نباید به وقوع بپیوندد.

نویسنده در ادامه اظهار داشته است که ما به یک طرح برای مدیریت بحران و حل اختلافات در منطقه نیازداریم. یک بسته و طرح کلی که حدودا این طور می تواند به نظر برسد:

1. جنگ نباید به عنوان ابزار فشار به کار برده شود. کسی که از راه تهدید و خشونت مجبور به نشستن سر میز مذاکره می شود هر گونه وعده ای که می دهد در آینده تغییر داده و از هماهنگی اجتناب خواهد کرد. (IPPNW) از دولت آلمان درخواست می کند که از شرکت آلمان در یک جنگ جلوگیری کرده و در این راستا کاری کند که آمریکا و اسرائیل نیز دست از تهدید به جنگ بردارند .

2. مناقشات اتمی ایران با غرب باید از راه مصالحه و توافق حل شود. آقای موسویان، مسئول پیشین مذاکرات ایران با غرب یک راه حل ممکن را ارائه داده است که به نظر من بسیار مفید و قابل استفاده است؛ اما برای حل این مناقشات کافی نبوده و اقدامات بیشتری لازم است.

3. مشکلات امنیتی همه شرکت کنندگان در مذاکرات باید به رسمیت شناخته شود و مبنای اختلافات موجود شناسایی شود.

مهم است که این مسئله را به رسمیت بشناسیم که سلاحهای اتمی در حال حاضر در منطقه ایجاد شده و البته در اسرائیل و نه در ایران. سکوت در قبال این مسئله باید شکسته شود، همچنین در آلمان. ترسها و نگرانیهای موجهی در هر دو جبهه وجود دارد.

4. همچنین مهم است که نقش دولتهای دیگر در این اختلافات را مشخص کنیم. مثلا آمریکا و آلمان سلاحهایی را به اسرائیل تحویل می دهند و متحد مهم رژیم اشغالگر قدس می باشند. انگلیس هم مسئولیت تاریخی برای مناقشات فعلی دارد. فرانسه هم به اسرائیل کمک کرده است تا به سلاحهای اتمی دست یابد. رئیس جمهور وقت آمریکا نیکسون با نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی گلدا مایر توافق کردند که برای همیشه درباره سلاحهای اتمی اسرائیل سکوت کنند.

5. ما توقف صادرات سلاح به منطقه را درخواست می کنیم. این اقدام احتمال وقوع جنگ در منطقه را بیشتر می کند. دولت آلمان با تحویل زیردریایی های با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای به اسرائیل این گفته خود را که از یک منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی حمایت می کند را نقض می کند.

6. دو روند موازی باید شکل گیرد. یکی کنفرانسی برای تاسیس یک منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی و یکی کنفرانس برای امنیت و همکاری در منطقه.

7. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است که کنفرانس درباره تاسیس یک منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی جدی گرفته شود. این گونه مذاکرات موفقیت راه حلهای مناقشات اتمی ایران با غرب را به همراه داشته و مورد حمایت مردم منطقه است. به این ترتیب با همه کشورها به صورت یکسان رفتار می شود.

8. همزمان باید قراردادن پیش شرط برای مذاکرات در منطقه از بین برود.

9. شرکت اسرائیل در کنفرانس ایجاد یک منطقه عاری از سلاحهای اتمی در هلسینکی از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه بین المللی نباید اسرائیل را از این امر معاف کند. اینکه تنها درخواست مداخله نظامی در دیگر کشورها یا تصویب قطعنامه علیه آنها را داشته باشیم و هیچ گونه آمادگی برای راه حلهای صلح آمیز از خود نشان ندهیم، موضعی کاملا غیر قابل قبول است. در اینجا باید آلمان از اسرائیل درخواست کند که در این کنفرانس شرکت کند.

10. در سطوح غیر نظامی جامعه خیلی بیشتر از آنچه در مطبوعات گزارش داده می شود کار می شود. IPPNWو برخی سازمانهای دیگر در قالب پروژه KSZMNO نمایندگانی از منطقه را دعوت کرده که درباره پروژه های همکاری ممکن سخن می گویند.

نویسنده در ادامه همچنین به برشمردن برخی پروژه ها و کنفرانسهایی که از طرف سازمانهای مختلف غیر نظامی شکل می گیرد پرداخت.