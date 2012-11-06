جلال کوزه‌گری در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص شرایط تیم ملی بانوان تصریح کرد: تیم ملی بانوان کشورمان برای حضور پر قدرت در مسابقات آسیایی اندونزی در اردو به سر می‌برد.

وی در خصوص بالا رفتن قیمت ارز و چگونگی شرایط همکاری فدراسیون هندبال با سرمربی خارجی تیم ملی بانوان اظهار داشت: به همکاری خود با "ساینا پانیچ" تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا ادامه می‌دهیم و پس ازپایان این رقابت‌ها که اواسط آذر ماه خواهد بود، در خصوص ادامه همکاری با این مربی تصمیم‌گیری می‌کنیم. امیدوارم موضوع ارز دولتی حل شود تا کمیته ملی المپیک بتواند مربیان خارجی را راحت‌تر برای فدراسیون‌های ورزشی حفظ کند.