  1. ورزش
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۱

کوزه‌گری در گفتگو با مهر:

فدراسیون هندبال تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا با "پانیچ" همکاری می‌کند

فدراسیون هندبال تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا با "پانیچ" همکاری می‌کند

رئیس فدراسیون هندبال از همکاری با "سانیا پانیچ" سرمربی تیم ملی هندبال بانوان تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

جلال کوزه‌گری در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص شرایط تیم ملی بانوان تصریح کرد: تیم ملی بانوان کشورمان برای حضور پر قدرت در مسابقات آسیایی اندونزی در اردو به سر می‌برد.

وی در خصوص بالا رفتن قیمت ارز و چگونگی شرایط همکاری فدراسیون هندبال با سرمربی خارجی تیم ملی بانوان اظهار داشت: به همکاری خود با "ساینا پانیچ" تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا ادامه می‌دهیم و پس ازپایان این رقابت‌ها که اواسط آذر ماه خواهد بود، در خصوص ادامه همکاری با این مربی  تصمیم‌گیری می‌کنیم. امیدوارم موضوع ارز دولتی حل شود تا کمیته ملی المپیک بتواند مربیان خارجی را راحت‌تر برای فدراسیون‌های ورزشی حفظ کند.
 
رئیس فدراسیون هندبال در خصوص برنامه‌های آتی فدراسیون هندبال تصریح کرد: مسابقات لیگ آقایان و بانوان هفته به هفته در حال پیگیری است. ضمن اینکه تیم ثامن الحجج سبزوار هم به عنوان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا که در قطر پیگیری می‌شود حضور دارد. نماسنده کشورمان تا این لحظه سه دیدار برگزار کرده که موفق به کسب دو برد و یک باخت شده است. ثامن الحجج چهارشنبه هم در چهارمین دیدار خود باید به مصاف نماینده عربستان برود.
کد مطلب 1736775

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