قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: وضعیت فعلی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر می‌بایست ضمن پرهیز از حواشی، به مسائل اصلی از جمله وضعیت معیشتی و اشتغال کشور رسیدگی شود.

وی افزود: این مهم علاوه بر اینکه تاکید مقام معظم رهبری است، مورد تاکید تمامی عقلا و دلسوزان کشور بوده و لازم است نمایندگان اصول و ضروریات فعلی کشور را بر فروع مقدم دارند.

جعفری با بیان اینکه اینگونه نزاع‌های پوچ و بدون نتیجه، هزینه‌ها را در حوزه‌های مختلف افزایش می‌دهد، تصریح کرد: با حضور رئیس جمهور در مجلس، هیچ کدام از دردهای فعلی کشور درمان نخواهد شد و تجربه سوال پیشین از رئیس جمهور نیز نشان می‌دهد که امکان افزایش مشکلات و تنش‌ها در جامعه بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور بار دیگر دو طرف اتهاماتی را متوجه یکدیگر می‌کنند، اظهار داشت: طرح اینگونه اتهامات در فضای فعلی کشور، انرژی مسئولان را به سمتی به غیر از رفع مشکلات مردم سوق می‌دهد.

دیدار دوستانه نمایندگان مجلس با رئیس جمهور راهکار مناسب‌تری بود

این نماینده مخالف طرح سوال از رئیس جمهور در ادامه راهکار تعامل با دولت در شرایط فعلی با هدف رفع مشکلات کشور را دیدار دوستانه نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و بیان دیدگاه‌های مختلف بیان کرد و افزود: بهتر بود ابتدا این نشست دوستانه برگزار می‌شد و در صورتی که نمایندگان پاسخ مناسبی از رئیس جمهور دریافت نمی‌کردند، نسبت به طرح سوال از وی اقدام می‌کردند.

قاسم جعفری تصریح کرد: اگر نمایندگان از ابتدا از طریق امر به معروف و نهی از منکر وارد قضیه می‌شدند، شاید گرهی که باز کردن آن با دست امکان پذیر بود، هم اکنون به دندان نمی‌افتاد.

وی افزود: اگر نیت رفع مشکلات کشور بود، می‌بایست نمایندگان پیش از ارائه طرح سوال از رئیس جمهور و تنش زایی در جامعه، از طرق دیگر با رئیس جمهور دیداری برگزار کرده و در محیطی دوستانه برای رفع نواقص تلاش می‌کردند.

طراحان سوال از رئیس جمهور در پی رفع مشکلات نیستند



جعفری افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد بسیاری از نمایندگانی که در حال حاضر علم سوال از رئیس جمهور را بر افراشته‌اند، در پی رفع مشکلات موجود در جامعه نبوده و صرفا به دنبال اجرای پروژه ناتمام گذاشتن دولت فعلی هستند.

وی با بیان اینکه این موضوع به طور صد در صد با رهنمون‌های رهبری و مصالح نظام و ملت در تضاد است، تصریح کرد: تنها نتیجه این جدل سیاسی، باز ماندن از رفع مشکلات مردم خواهد بود.

در تدوین طرح استیضاح هیئت رئیسه مجلس نقشی نداشته‌ام

این نماینده مجلس در ادامه در مورد تکاپوی جمعی از نمایندگان برای تدوین طرح استیضاح هیئت رئیسه مجلس گفت: در تدوین این طرح نقشی نداشته‌ام و اقدامات منتسب به اینجانب نیز از این طریق تکذیب می‌شود.

وی افزود: همانگونه که با طرح سوال از رئیس جمهور در شرایط فعلی کشور مخالف هستم، پس از اعلام وصول این طرح نیز با تدوین طرح استیضاح هیئت رئیسه و افزایش تنش‌ها مخالفت می‌کنم.

تکذیب جعفری در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این گفته شده بود که عملکرد نامناسب هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور و مطالبی که توسط رئیس مجلس بیان شد تعدادی از نمایندگان را بر آن داشته تا طرح استیضاح هیئت رئیسه را تهیه کنند.

در تهیه این طرح اسامی روح‌الله عباسپور و قاسم جعفری به عنوان متولیان اصلی این اقدام اعلام شده بود.



جلسه سوال از رئیس جمهور غیرعلنی برگزار شود

نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم با بیان اینکه در هر صورت طرح سوال از رئیس جمهور وصول شده و بر اساس قانون می‌بایست محمود احمدی نژاد در مدت یک ماه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در مجلس حاضر شود، اظهار داشت: با این وجود هنوز فرصت استرداد طرح سوال از رئیس جمهور وجود دارد و می‌توان با استرداد این طرح آن را کان لم یکن تلقی کرد.

قاسم جعفری با تایید اینکه با شرایط موجود، مطمئنا استرداد طرح سوال از ریس جمهور عملی نخواهد شد، افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح و حضور رئیس جمهور بهتر است جلسه مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شود.

وی اظهار داشت: همچنین علاوه بر برگزاری غیرعلنی جلسه سوال از رئیس جمهور، جلسه به نوعی مدیریت شود که از سخنرانی آن دسته از افرادی که در هر دو طرف، مغرضانه و با هدف تخریب طرف مقابل صحبت می‌کنند، جلوگیری شود.

جعفری اضافه کرد: در گفتگویی که شب گذشته( یکشنبه شب) با رئیس جمهور نیز داشتم این نکته را تاکید کرده‌ام که با وجود مخالفت شخصی برای سوال از رئیس جمهور، وی لازم است در زمان حضور در مجلس، ضمن اجتناب از تنش زایی و فرافکنی، بر اساس مصالح نظام و ملت پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.