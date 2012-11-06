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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۱۳

حجت الاسلام عرب پور:

لزوم جلوگیری از ترویج خرافات در مراسم مذهبی/نهضت عاشورا هدف حملات دشمنان

لزوم جلوگیری از ترویج خرافات در مراسم مذهبی/نهضت عاشورا هدف حملات دشمنان

بم - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان بر لزوم حفاظت از نهضت عاشورا در مقابل توطئه های دشمنان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور دوشنبه شب در همایش سالانه هیئت های مذهبی اظهار داشت: در مراسم مذهبی باید توجه داشت که  اشعاری استفاده شود که دارای مفاهیم عمیق بوده و در راستای تقویت ارزش های اسلامی باشد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم که خرافات در این مجالس راه پیدا کند و باید در نظر داشته باشیم که مجالس مذهبی باید در شان مقام والای ائمه اطهار( ع) باشند.

حجت الاسلام عرب پور تصریح کرد: دشمنان با اسلام و به ویژه نهضت مقدس عاشورا مشکل دارند و آنها را هدف قرار داده اند.

وی بیان داشت: این کوردلان قصد دارند با ضعیف کردن اعتقادات مذهبی مردم به اهداف شوم خود دست پیدا کنند که البته هرگز در این امر موفق نخواهند شد.
 

کد مطلب 1736778

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