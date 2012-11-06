لزوم جلوگیری از ترویج خرافات در مراسم مذهبی/نهضت عاشورا هدف حملات دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور دوشنبه شب در همایش سالانه هیئت های مذهبی اظهار داشت: در مراسم مذهبی باید توجه داشت که اشعاری استفاده شود که دارای مفاهیم عمیق بوده و در راستای تقویت ارزش های اسلامی باشد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم که خرافات در این مجالس راه پیدا کند و باید در نظر داشته باشیم که مجالس مذهبی باید در شان مقام والای ائمه اطهار( ع) باشند.

حجت الاسلام عرب پور تصریح کرد: دشمنان با اسلام و به ویژه نهضت مقدس عاشورا مشکل دارند و آنها را هدف قرار داده اند.

وی بیان داشت: این کوردلان قصد دارند با ضعیف کردن اعتقادات مذهبی مردم به اهداف شوم خود دست پیدا کنند که البته هرگز در این امر موفق نخواهند شد.

