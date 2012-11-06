  1. ورزش
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۲

نیک‌بین به مهر خبر داد:

قطع همکاری با سرمربی خارجی تیم ملی واترپلو تا هفته آینده

قطع همکاری با سرمربی خارجی تیم ملی واترپلو تا هفته آینده

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو از قطع همکاری فدراسیون با سرمربی خارجی تیم ملی واترپلو در هفته آینده خبر داد.

برانوش نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قطع همکاری فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با مربیان خارجی و احتمال بازگشت مجدد آنها، اظهار داشت: "یورگ وویت" برنامه‌ای که برای شناگران ایران انجام داده بود، زیر نظر کمیته فنی قرار داشت. "کرمی" دبیر کمیته فنی همان برنامه‌های "یورگ وویت" را اجرا می‌کند. ضمن اینکه از طریق ایمیل با او ارتباط داریم و امیدوارم وضعیت ارز به حالت عادی برگردد و بتوانیم از وی مجددا استفاده کنیم. ضمن اینکه این مربی آلمانی از همکاری خود با فدراسیون کاملا رضایت داشت.

وی در خصوص چگونگی شرایط همکاری فدراسیون با "رومن پولاچیک" سرمربی تیم ملی واترپلوی کشورمان تصریح کرد: سرمربی تیم ملی واترپلوی کشورمان هم حدود یک هفته دیگر از ایران خواهد رفت. دلیل قطع همکاری فدراسیون با پولاچیک هم مشکلات ارز و بالا رفتن قیمت آن است.
 
سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خصوص جذب مربی خارجی گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی قصد جذب مربیان خارجی را نداریم؛ اما در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، قطع به یقین حضور مربی خارجی که به شنای کشور کمک کند، ضروری است.
 
به گزارش مهر به دلیل بالا رفتن قیمت ارز در کشور و اینکه کمیته ملی المپیک نمی‌تواند ارز دولتی در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار بدهد، مربیان خارجی رشته‌های مختلف که دستمزد خود را به صورت دلاری دریافت می‌کردند، یک به یک در حال خروج از کشور هستند.
کد مطلب 1736781

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