امیر سهیلی بازیگر برنامه "هزار و شصت و شونزده" که در کنار عمو پورنگ و امیرمحمد ایفای شخصیت‌های مختلفی از جمله شیری با نام "سلطان" را بر عهده دارد، به خبرنگار مهر گفت: در حال طراحی لباس و گریم یک شخصیت تازه با نام آقای لب و دهن هستیم که فردی بسیار وراج است و من در تمرین‌هایی که داشتم صدایش را پیدا کرده‌ام. قرار است گریم عجیب و غریبی هم داشته باشد.

وی افزود: با حضور شخصیت "دودو" رنگ و لعاب کار بهتر شده است. او دایه "سلطان" است و برای بردن او از افریقا آمده اما قرار شد که همینجا بماند و به جنگل نرود. چون به ویژگی انسان‌ها علاقمند شده است.

بازیگر‌ "هزار و شصت و شونزده" با اشاره به ادامه پخش این برنامه تا عید نوروز، درباره ویژگی‌های کار کودک اظهار کرد: بچه‌ها دم شخصیت شیر را می‌کشند و از سرو کولمان بالا می‌روند. هر بار یک بسته شکلات می‌خریم و بینشان تقسیم می‌کنیم.

سهیلی ادامه داد: یادم می‌آید یک بار سر برنامه آمدم داد بزنم که یکدفعه دندانی که برای شخصیت شیر ساخته‌ایم، به بیرون پرتاب شد! روی هوا دندان را گرفتم و بازی‌ کردم. داریوش فرضیایی آنقدر خنده‌اش گرفته بود که نمی‌توانست کار را ادامه دهد.