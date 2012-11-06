میانمار تابعیت و حقوق شهروندی مسلمانان رابه رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "ویلیام هیگ" در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیایی و اروپایی در لائوس به خبرنگاران گفت :حل سریع و ریشه ای درگیری های قومی در میانمار از اولویت های اصلی ما در این کشور است.

وی درمورد اظهارات اخیر آنگ سان سوچی و عدم جانبداری از حقوق مسلمانان میانماری ، گفت: من یک فرد یا جریان خاصی را سرزنش نمی کنم و امیدوارم که دولت و مخالفان با همکاری این معضل انسانی را ریشه ای حل کنند.

عدم موضع گیری سوچی در خصوص کشتار مسلمانان در میانمار باعث ناامیدی و انتقاد حامیان بین المللی برنده جایزه صلح نوبل شده و سکوت وی باعث به چالش کشیده شدن چهره صلح طلب سوچی در محافل بین المللی شده است.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند.