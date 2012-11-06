نهمین اجلاس آسیا – اروپا در لائوس گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در این اجلاس که به صورت دو سالانه برگزار می شود، در کنار موضوعاتی مانند همکاری برای صلح و ترویج حقوق بشر در مورد مسایل مالی و اقتصادی و به ویژه بحران مالی اروپا بحث و بررسی خواهد شد.

در مراسم گشایش این اجلاس عضویت جدید سه کشور بنگلادش، نروژ و سوییس اعلام شد و تعداد اعضای این نشست بین قاره ای به 51 عضو افزایش یافت.

رئیس اتحادیه اروپا در مراسم افتتاحیه این اجلاس گفت: اتحادیه اروپا (EU) تماس نزدیکی با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا داشته و در 35 سال گذشته به طور کامل در این منطقه حضور داشته است.

"ون رومپوی" افزود: دو منطقه نیاز به همکاری برای ترویج صلح و ترویج حقوق بشر و توسعه پایدار با توجه به تغییرات آب و هوایی دارند.

در این اجلاس که با عنوان "دوستان برای صلح، شریکان برای رفاه" برگزار می شود، همچنین پیش بینی می شود مسایل منطقه ای مانند وضعیت شبه جزیره کره، تحولات اخیر در میانمار و تنش در دریای جنوبی چین مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

اجلاس آسیا – اروپا که از سال 1996 آغاز به کار کرده در ابتدا 26 عضو داشته است.

