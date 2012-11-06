قتل برادر در مراسم خاکسپاری پدر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه محاکمه متهم هفته گذشته در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه شاهمرادی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت : در این پرونده امین 40 ساله متهم است 12 تیر سال 89 برادر خود به رامین را به قتل رسانده است. متهم دو روز پس از قتل دستگیر شد که برای وی تقاضای مجازات قانونی را دارم. در ادامه اولیای دم هم با حضور در جایگاه خواستار قصاص متهم شدند.

قاضی عبداللهی رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به امین از او خواست به دفاع از خود بپردازد. متهم به قتل هم در تشریح ماجرا گفت : روز حادثه مراسم خاکسپاری پدرم بود. من و برادرم در این مراسم شرکت نکردیم و بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم. نمی دانم چه اتفاقی افتاد و چگونه کارد به دستانم رسید. وقتی به خودم آمدم برادرم را کشته بودم.من قصد کشتن برادر را نداشتم و این جنایت در یک لحظه رخ داد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و امین را به قصاص محکوم کردند.

