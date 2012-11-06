عملیات اجرایی مسکن مهر در اهر کند پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان اهر گفت: متأسفانه با وجود پیگیریهای متعدد و مراجعات مردمی متقاضیان مسکن مهر که در تعاونی ها ثبت نام کرده اند برخی مدیران تعاونی ها به دلیل نداشتن تخصص های لازم در بخش مسکن با وجود گذشت مدت زیادی از آغاز عملیات اجرایی مسکن مهر تا کنون اقدام عملی در جهت ساخت مسکن متقاضیان انجام نداده اند و موجبات نارضایتی مردم و مسئولان را فراهم کرده اند.

رئیس شورای مسکن شهرستان اهر تأکید کرد با هر اداره یا مسئول تعاونی که دراین حوزه کم کاری و نارضایتی مردم را فراهم کند برخورد می شود.

فرماندار اهر، مسکن مهر را یکی از افتخارات دولت جهت تأمین مسکن برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه عنوان کرد و افزود: باید همه تلاش کنیم که این پروژه ها به عنوان امید مردم در خانه دار شدن زودتر به پایان رسیده و تحویل شوند.

وی، گفت: متأسفانه در زلزله اخیر صدها واحد مسکونی در شهر اهر آسیب دیده اند که تسریع در ساخت این اماکن برای اسکان شهروندان متقاضی مؤثر و ضروری است.

این مقام مسئول در پایان با تعیین ضرب الاجل یک ماهه به ادارات ذیربط و مدیران تعاونی ها اعلام کرد با هماهنگی ادارات و نهادها اقدامات لازم برای حل مشکلات حقوقی، کار و مدیریتی تعاونی ها به عمل آید و بزودی شاهد واگذاری این اماکن باشیم.

