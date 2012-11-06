  1. سیاست
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۸

صبح امروز ؛

جلسه مجلس برای بررسی روند اعلام وصول سوال از رئیس جمهور غیر علنی شد

جلسه مجلس برای بررسی روند اعلام وصول سوال از رئیس جمهور غیر علنی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه رسمی امروز در جلسه غیرعلنی با ریاست علی لاریجانی روند اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه مجلس را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه در جلسه غیرعلنی به ریاست علی لاریجانی و با ارایه توضیحات وی روند اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور را بررسی می‌کنند.

در جلسه روز یکشنبه طرح سوال از رئیس جمهور در میان اعتراضات گسترده اعضای فراکسیون اصولگرایان با 76 امضا اعلام وصول شد.

اعضای این فراکسیون معتقد بودند تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور برای اعلام وصول کافی نیست  و این اعلام وصول فاقد اعتبار قانونی است.

این سئوال هم اکنون به ریاست جمهوری ارسال شده و رئیس جمهور ظرف یک ماه برای پاسخ به سئوالات باید در مجلس حضور یابد . محور اصلی این طرح وضعیت ارز است.

کد مطلب 1736791

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