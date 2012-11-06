لاریجانی:رهبری پیام ندادند/ اصولگرایان: برداشت ما مخالفت رهبری باسوال است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به صورت غیرعلنی آغاز شد.

در این جلسه موضوع طرح سوال از رئیس جمهور که اعلام وصول آن از سوی هیات رئیسه مورد انتقاد فراکسیون اصولگرایان مجلس قرار گرفته بود بررسی شد.

بنا بر این گزارش علی لاریجانی در آغاز این جلسه تاکید کرد که مقام معظم رهبری نسبت به طرح سوال از رئیس جمهور هیچ نظری ارایه نکرده اند و در تصمیم گیری‌های مجلس ورود ندارند.

وی به نمایندگان یادآور شد: سوال از رئیس جمهور به طور قانونی حق نمایندگان است.

در این جلسه اعضای فراکسیون اصولگرایان از جمله حمید رسایی، حسین نجابت و علی اصغر زارعی تاکید کردند که ما نگفته‌ایم مقام معظم رهبری نظر مخالف با طرح سوال دارند بلکه گفته‌ایم برداشت ما از سخنان رهبری این است که با طرح این سوال موافق نیستند.

در این جلسه اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از جمله کاظم جلالی و نادر قاضی پور نیز خطاب به اعضای فراکسیون اصولگرایان تاکید کردند که چرا چنین موضوعاتی را به رهبری منتسب می‌کنید که مجدداً اعضای فراکسیون اصولگرایان یادآور شدند که برداشت آنها از سخنان رهبری این بوده است.

براساس این گزارش در جلسه غیرعلنی تا این ساعت نسبت به تعداد امضاهای این طرح صحبتی نشده و به نظر می‌رسد فراکسیون اصولگرایان مجلس در این جلسه درباره شبهه خود درباره سوالات موضوع را هنوز مطرح نکرده اند.

جلسه غیرعلنی مجلس همچنان ادامه دارد .

در جلسه روز یکشنبه طرح سوال از رئیس جمهور در میان اعتراضات گسترده اعضای فراکسیون اصولگرایان با 76 امضا اعلام وصول شد.

اعضای این فراکسیون معتقد بودند تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور برای اعلام وصول کافی نیست و این اعلام وصول فاقد اعتبار قانونی است.



این سئوال هم اکنون به ریاست جمهوری ارسال شده و رئیس جمهور ظرف یک ماه برای پاسخ به سئوالات باید در مجلس حضور یابد . محور اصلی این طرح وضعیت ارز است.

