اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های جامعه پویا است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج اظهار داشت: در متون دینی و اسلامی ما به ویژه در آیات متعدد قرآن کریم بارها به لزوم اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده تا آنجا که اقامه سایر فرایض منوط به انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: تاکید مکرر آیات و احادیث به انجام این فرضه الهی گویای این واقعیت است که وجود امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی ها و مختصات جامعه پویا و زنده است و عدم وجود آن موجب گمراهی، انحطاط و به خطا رفتن جامعه در تمامی حوزه ها می شود.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: تمامی انسان ها به جز معصومین همواره در معرض آسیب و خطا هستند و بر همین اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر مقوله ای فارغ از زمان و مکان خاص است و باید در همه شئون زندگی ما ساری و جاری باشد.

وی وجود تبلیغات منفی و برنامه های مسموم در فضای سایبری، اینترنت و ماهواره را تهدیدی بزرگ برای سلامت جامعه و عاملی برای به خطا رفتن جوانان عنوان کرد و ادامه داد: وظیفه برنامه ریزان، فعالین فرهنگی و مذهبی و آمران به معروف در جامعه برای مقابله با این تهدید بسیار سنگین و مهم است.

میرزایی اصل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: وجود 61 هیئت مذهبی فعال در سطح شهرستان سنندج، فرصت و پتانسیلی مغتنم برای اجرای هر چه بهتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی در پایان سخنان خود عملیاتی تر کردن برنامه های ستاد احیاء امر به معروف در جامعه، تقویت و فعال سازی معاونت ها و کمیته های جانبی ستاد و تشکیل اکیپ های بازرسی و تداوم و استمرار در اجرای برنامه ها در تمامی طول سال را خواستار شد.