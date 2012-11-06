جزئیات جلسه بامدادی فراکسیون اصولگرایان/ شکایت فراکسیونی از هیات رئیسه مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: پیش از آغاز جلسه غیرعلنی امروز سه شنبه مجلس ، شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و مقرر کرد بیانیه‌ای که برای اعتراض به اقدام هیات رئیسه در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور تنظیم شد در پایان جلسه امروز قرائت خواهد شد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه همچنین شکایتی با امضای 20 نفر از اعضای فراکسیون از هیات رئیسه در اعتراض به عملکردشان در اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور تهیه شد که به کمیسیون اصل 90 ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان برای بررسی وضعیت اقتصادی و راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی یکشنبه هفته آینده تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به روند اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه اعتراض دارد و در جلسه غیرعلنی امروز نیز این موضوع در حال بررسی است.

این فراکسیون معتقد است تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور کاهش یافته و این طرح فاقد اعتبار قانونی است. این فراکسیون همچنین این طرح را مخالف با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ اتحاد و ‌آرامش در کشور می داند.