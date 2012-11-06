زیرساختهای بازراچه مرزی سیف سقز ارتقاء می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جریان بازدید جمعی از مسئولان از بازارچه مرزی سیف در شهرستان سقز اظهار داشت: در سایه امنیت پایدار در استان به ویژه در شهرستان های مرزی شاهد راه اندازی بازارچه های مرزی در برخی از شهرها هستیم.

وی افزود: این بازارچه های مرزی به منظور ارتقا سطح معیشت مردم منطقه و بهره گیری آنان از این ظرفیت ایجاد و زمینه ساز ایجاد اشتغال برای تعدادی از آنان شده است و به همین دلیل انتظار می رود که از این ظرفیت به خوبی بهره برداری صورت گیرد.

فرماندار سقز ادامه داد: بازارچه مرزی سیف سقز در سال 1375 با هدف کمک به اشتغال مردم به ویژه مرزنشینان راه اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است و علیرغم وجود مشکلات و کمبودها این بازارچه تا حدودی موفق بوده ولی باید آن را تقویت کرد.

فخری تعداد پیله وران فعال در این بازارچه مرزی را هشت نفر عنوان کرد و یادآور شد: این بازارچه مرزی کار خود را با حضور 100 نفر پیله ور آغاز کرد، اما به علت فراهم کردن زیرساخت های لازم تعداد پیله وران به هشت نفر کاهش یافته است.

وی بیان کرد: نبود جاده دسترسی مناسب از هر دو سوی مرز به این بازارچه از مهمترین مشکلات این بازارچه مرزی است که باید در راستای رفع آن چاره اندیشی شود.

فرماندار سقز بر ایجاد زیر ساخت های لازم در این بازارچه مرزی تاکید کرد و گفت:‌ ایجاد زیر ساخت ها به ویژه جاده مناسب به منظور دسترسی آسان به این بازارچه از مهمترین برنامه های ما است.