سبک زندگی اسلامی باید بر اساس دستورات الهی پایه ریزی شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای فعالیت های فرهنگی در سراسر کشور اظهار داشت: باید از تمام فرصت ها و امکانات برای جبران کوتاهی های گذشته و تقویت نقاط قوت تلاش کرد.

وی افزود: سبک زندگی اسلامی باید براساس بندگی خداوند باشد و اگر بندگی خداوند در جای جای زندگی ما رگه عبودیت و بندگی نداشته باشد به سبک زندگی اسلامی نرسیده ایم و این نیازمند اراده و عزم همگانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: با اطلاع رسانی مناسب و مطلوب عملکرد و برنامه ها می توان زمینه ترویج فعالیت های فرهنگی و تقویت فضاهای فرهنگی استان را فراهم کرد.

حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: تمام فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و دینی که در این استان توسط تبلیغات اسلامی انجام می شود باید به بهترین شیوه ممکن اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به تعدادی از اقدامات تبلیغات اسلامی در راستای ارتقای فعالیت های فرهنگی بیان کرد: برگزاری گفتمان های دینی دانش آموزی و دانشجویی گام ارزشمندی برای ارتقای فعالیت های فرهنگی است و باید از این گونه ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان استقبال جوانان به ویژه دانشجویان از گفتمان دینی دانشجویی استان را بسیار موثر دانست و یادآور شد: استفاده از اساتید برجسته ای همچون حجت الاسلام حامد محقق زاده از اساتید بین المللی که اخیرا از سوی تبلیغات اسلامی کردستان به عنوان استاد گفتمان های دانشجویی به استان دعوت شده بودند نیز در ایجاد انگیزه و شور و شوق دانشجویان موثر است.