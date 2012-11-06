  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

ایران در جهان

- بنیامین نتانیاهو: نیروهای اسرائیل آماده دستور برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران هستند

- مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران از همکاری با آژانس خودداری می‌کند

خاورمیانه و شمال آفریقا

مخالفان در سوریه تسلیم فشارهای آمریکا شدند و با درخواست ایالات متحده مبنی بر توسعه پایگاه های خود موافقت کردند

- محمد مرسی رئیس جمهوری مصر: مخالف اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به کشور مالی هستم

- امروز بصورت غیابی چهار نظامی اسرائیلی که در حمله به ناوگان آزادی به غزه شرکت داشتنند در دادگاهی در ترکیه محاکمه خواهند شد

- رسانه ها گزارش می دهند: درگیری ها در سوریه همچنان ادامه دارد

آمریکای شمالی

- سه شنبه سرنوشت ساز در آمریکا : مردم ایالات متحده امروز سه‌شنبه، ۱۶ آبان، به پای صندوق‌های رای می‌روند و سکاندار کاخ سفید را مشخص می‌کنند.

روسیه و کشورهای اقماری

- احزاب اپوزیسیون اوکراین روز دوشنبه در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر در مقابل ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات تجمع کردند.
 
- وزیر خارجه روسیه: معامله ای درباره سرنوشت سوریه صورت نگرفته است

سازمان های بین المللی

- دبیر کل ناتو: ادامه حضور نیروهای ناتو رافغانستان پس از سال 2014 نیازی به اجازه سازمان ملل متحد ندارد

- نشست وزیران اقتصاد گروه بیست برای بررسی بحران مالی اروپا و آمریکا

کد مطلب 1736810

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