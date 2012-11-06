عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- بنیامین نتانیاهو: نیروهای اسرائیل آماده دستور برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران هستند
- مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی: ایران از همکاری با آژانس خودداری میکند
خاورمیانه و شمال آفریقا
مخالفان در سوریه تسلیم فشارهای آمریکا شدند و با درخواست ایالات متحده مبنی بر توسعه پایگاه های خود موافقت کردند
- محمد مرسی رئیس جمهوری مصر: مخالف اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا به کشور مالی هستم
- امروز بصورت غیابی چهار نظامی اسرائیلی که در حمله به ناوگان آزادی به غزه شرکت داشتنند در دادگاهی در ترکیه محاکمه خواهند شد
- رسانه ها گزارش می دهند: درگیری ها در سوریه همچنان ادامه دارد
آمریکای شمالی
- سه شنبه سرنوشت ساز در آمریکا : مردم ایالات متحده امروز سهشنبه، ۱۶ آبان، به پای صندوقهای رای میروند و سکاندار کاخ سفید را مشخص میکنند.
روسیه و کشورهای اقماری
سازمان های بین المللی
- دبیر کل ناتو: ادامه حضور نیروهای ناتو رافغانستان پس از سال 2014 نیازی به اجازه سازمان ملل متحد ندارد
- نشست وزیران اقتصاد گروه بیست برای بررسی بحران مالی اروپا و آمریکا
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