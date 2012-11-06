احکام جدید رئیس دانشگاه آزاد/ ابقای 12 رئیس واحد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو با صدور احکام جداگانه‌ای، حمیدرضا کمالی اردکانی سرپرست واحد اردکان، محمود آقاجانی رئیس واحد سیرجان، محمود دهقانی اشکذر رئیس واحد اشکذر، مرتضی رمضانی رئیس مرکز آموزش آبسرد، محمد نریمانی راد رئیس واحد ایلخچی، مجید خزاعی رئیس واحد جیرفت، کاظم نعمت الله ماهانی رئیس واحد زرند، جلیل بیک رئیس واحد مهریز، ابوالفضل جعفر قلیخانی رئیس واحد علوم و تحقیقات سیرجان، اصغر پوربهزادی رئیس مرکز آموزش منوجان، کرامت تیموری زاده رئیس مرکز آموزش شهر خاتم و مجید زینلی نژاد رئیس مرکز آموزش ماهان را در سمت­های خود ابقا کرد.

وی با صدور حکمی صادق طرفی را به عنون سرپرست مرکز آموزش شوش منصوب کرد.