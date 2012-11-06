مسجد الزهراء بناب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون فرماندار شامگاه دیروز در آیین بهره برداری از این مسجد گفت: این مکان مقدس با زیر بنای 120 مترمربعی با هزینه 80 میلیون ریال احداث شده و با قرار گرفتن در پارک ساحلی این شهر فضای معنوی خاصی به این مکان خانوادگی و تفریحی بخشیده است.

ناصر هاشمی همچنین در مراسم کلنگ زنی فاز دوم پارک ساحلی بناب و پیست اسب سواری این شهر افزود: با به بهره برداری رسیدن فاز دوم پارک ساحلی بناب سرانه فضای سبز این شهر از 13 و نیم متر مربع برای هر نفر به 18 متر افزایش می یابد که هفت مترمربع از میانگین کشوری بالاست.

وی افزود: در این پارک درختان پسته و نهال های گل محمدی کاشته می شود و مجموعه شامل پیست موتورسواری ، اتومبیلرانی، میدان فوتبال، والیبال و بدمینتون روباز است.

هاشمی تصریح کرد: همزمان اجرای پیست سوارکاری و تیراندازی شهرداری بناب هم در ضلع جنوبی پارک در فضایی به وسعت 50 هزار مترمربع آغاز شده است.

قبس آقازاده رئیس شورای اسلامی شهر بناب هم گفت: اجرای جاده مخصوص بین پارک فدک و پارک ساحلی از دیگر اقدامات برای آینده خواهد بود.



آقازاده اضافه کرد: مجموعه بزرگ خدماتی رفاهی دارالشفای بناب با اعتبار200 میلیارد ریال، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی درجاده بناب به ملکان با اعتبار250 میلیارد ریال و همچنین کارخانه اختصاصی تولید آسفالت در دامنه ارتفاعات قره قشون از دیگر طرحهای شهرداری است که تا یکسال آینده عملیات اجرایی آنها با مشارکت بخش خصوصی آغاز می شود.