مسجد الزهراء بناب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون فرماندار شامگاه دیروز در آیین بهره برداری از این مسجد گفت: این مکان مقدس با زیر بنای 120 مترمربعی با هزینه 80 میلیون ریال احداث شده و با قرار گرفتن در پارک ساحلی این شهر فضای معنوی خاصی به این مکان خانوادگی و تفریحی بخشیده است.
ناصر هاشمی همچنین در مراسم کلنگ زنی فاز دوم پارک ساحلی بناب و پیست اسب سواری این شهر افزود: با به بهره برداری رسیدن فاز دوم پارک ساحلی بناب سرانه فضای سبز این شهر از 13 و نیم متر مربع برای هر نفر به 18 متر افزایش می یابد که هفت مترمربع از میانگین کشوری بالاست.
وی افزود: در این پارک درختان پسته و نهال های گل محمدی کاشته می شود و مجموعه شامل پیست موتورسواری ، اتومبیلرانی، میدان فوتبال، والیبال و بدمینتون روباز است.
هاشمی تصریح کرد: همزمان اجرای پیست سوارکاری و تیراندازی شهرداری بناب هم در ضلع جنوبی پارک در فضایی به وسعت 50 هزار مترمربع آغاز شده است.
قبس آقازاده رئیس شورای اسلامی شهر بناب هم گفت: اجرای جاده مخصوص بین پارک فدک و پارک ساحلی از دیگر اقدامات برای آینده خواهد بود.
آقازاده اضافه کرد: مجموعه بزرگ خدماتی رفاهی دارالشفای بناب با اعتبار200 میلیارد ریال، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی درجاده بناب به ملکان با اعتبار250 میلیارد ریال و همچنین کارخانه اختصاصی تولید آسفالت در دامنه ارتفاعات قره قشون از دیگر طرحهای شهرداری است که تا یکسال آینده عملیات اجرایی آنها با مشارکت بخش خصوصی آغاز می شود.
نظر شما