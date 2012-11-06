به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 20دقیقه بامداد نهم آبانماه مامورین گشت کلانتری 157 مسعودیه هنگام گشتزنی در خیابان "فریدون محمدی" به یک دستگاه پراید یشمی رنگ مشکوک شده و با بررسی مشخصات خودرو از طریق مرکز پیام دریافتند خودرو مذکور سرقتی است.

به دنبال این موضوع ماموران بلافاصله خودرو را متوقف به پارکینگ منتقل کرده و راننده را نیز پس از دستگیری برای تحقیقات بیشتر به کلانتری بردند.با انتقال سارق جوان وی تحت بازجویی های پلیسی قرار گرفت در جریان بازجویی ها متهم که جوانی 27 ساله به نام "امیر"بود به ماموران گفت:ما سه نفر هستیم که با پرسه زنی شبانه در کوچه های خلوت منطقه مسعودیه تهران اقدام به سرقت خودرو و لوازم خودرو می کنیم.دو تن از همدستانم به پمپ بنزین رفته اند تا با خودرو 206 خود برای این خودرو سرقتی بنزین بیاورند.

با این اعترافات متهم ماموران به اتفاق وی به پمپ بنزین قائم مراجعه و خودرو پژو 206 را در جایگاه شناسایی و طی یک اقدام ضربتی دو جوان را که در حال سوختگیری خودرو بودند را دستگیر و به کلانتری انتقال داددند.

در جریان تحقیقات از متهم دستگیر شده ، مشخص شد اعضای این باند با پرسه زنی در خیابان های مسعودیه خودروهایی که به تجهیزات ایمنی مجهز نبودند را شناسایی کرده و در یک لحظه خودرو را به سرقت می بردند.

هم اکنون تحقیقات از متهمان برای کشف سرقت های دیگر آنها ادامه دارد.