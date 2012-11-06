برترین های همایش ملی" غدیر، بصیرت و وحدت" مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش ملی یکروزه که شامگاه دوشنبه پایان یافت، 100 مقاله از استانهای مختلف به دبیرخانه همایش ارسال شد.

از بین مقالات ارائه شده به این همایش که با حضور اساتید و دانشجوان سراسر کشور و رئیس و اعضای دانشگاه گلستان برگزار شد 9 مقاله توانست رتبه کسب کنند.

در این همایش مقالات، دکتر محمود شریعتی از دانشگاه گلستان، دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا از دانشگاه قم، دکتر زینب السادات حسینی از دانشگاه مازندران، دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج از دانشگاه مازندران و دکتر محمود رضا توکلی از دانشگاه قم برتر شد.



همچنین مقالات، دکتر بهوز یدالله پور از دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر علی اکبر محمدی مهر از دانشگاه گلستان، دکتر روح الله صیادی نژاد از دانشگاه کاشان و حجت الاسلام قربان جلال از دانشگاه گلستان برتر شدند.

بررسی شیوه های یاد زدائی از غدیر، بازتاب غدیر خم در شعر عربی ، تقریب مذاهب در اندیشه امام خمینی (ره)، بررسی لغو و محتوایی غدیر، جایگاه ولایت در اندیشه سیاسی اسلام، نگاهی به سبک بیانی و لغوی خطبه غدیر از جمله مقالات برتر بوده است.



بازخوانی سیره مدیریت امام علی (ع) در حفظ وحدت بر رویکرد تعامل خلفا و نقش غدیر در معنا شناسی فتنه و راه های برون رفت از آن با رویکرد قرآن و نهج البلاغه از دیگر مقالات برتر بوده است.