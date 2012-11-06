ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از ضروریات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ظفری دوشنبه شب در جلسه کارگروه فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به برنامه ریزی و تلاش‌های دشمنان نظام اسلامی افزود: دشمن به دنبال کم رنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان است و بنابراین ضرورت دارد که رشادت‌ها و ایثارگری‌های 8 سال دفاع مقدس برای جوانان تبیین شود.

وی با بیان اینکه عزت، افتخار و اقتدار نظام اسلامی مدیون رشادت‌ها و ایثارگری‌های جوانان این مرز و بوم است افزود: نمونه بارز این رشادت‌ها در شهرستان مانه و سملقان، روستای شهید پرور چخماقلو است که امروز به عنوان روستای نمونه کشوری، مایه افتخاراستان و شهرستان است.

ظفری یاد آور شد: هرچند که در دوران 8 سال دفاع مقدس و در بیش از دو دهه قبل جوانان این روستا از تمام امکانات رفاهی و فرهنگی محروم بودند اما با عشق به ولایت و نظام اسلامی و با ایمان و اعتقادی کامل، در راه دفاع از اسلام عازم جبهه‌های نبرد شدند و جان عزیز خود را تقدیم نظام اسلامی کردند.

مسئول دفتر امام جمعه آشخانه نیز در این جلسه اهداف شهدا را حفظ نظام اسلامی و پیروی از ولایت خواند و گفت: دشمنان نظام اسلامی به ویژه استکبار جهانی و برخی از فتنه گران داخلی با تلاش‌های مذبوحانه خود به دنبال حذف ارزش‌هایی هستند که حاصل خون مطهر شهیدان است.

حجت الاسلام عبدالله پیرنیا افزود: باید تلاش کنیم تا با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفاظت و صیانت از ارزش‌های ناب اسلامی، جوانان و آینده سازان کشور را با این فرهنگ آشنا و دشمن را در رسیدن به اهداف شومی که در سر می‌پروراند ناکام کنیم.

روستای چخماقلو از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان با جمعیت یک هزار و 200 نفر، در دوران دفاع مقدس 31 شهید و 25 جانباز تقدیم نظام اسلامی کرده است.