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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

مطهری فر به مهر خبر داد:

کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی سه میلیارد ریال حمایت شدند

کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی سه میلیارد ریال حمایت شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: طی چهار سال گذشته سه میلیارد ریال به کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کمک شده است.

محمد مطهری فر  در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طی چهار سال گذشته سه هزار و 600 میلیون ریال طی دولت دهم به کانون های فرهنگی و هنری استان حمایت مالی شده است.

وی اضافه کرد: در دولت نهم نیز یک هزار و 200 میلیون ریال حمایت مالی به کانون های فرهنگی و هنری استان شده است.

مطهری فر تعداد کانون های فرهنگی و هنری استان قبل از دولت نهم را هشت باب عنوان کرد و بیان داشت: تعداد این کانون ها  در دولت نهم به 170 و این رقم در دولت دهم به 259 باب گانون افزایش یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین به افزایش تعداد کتابخانه های شبستان در سطح استان اشاره کرد و گفت: کتابخانه های شبستان قبل از دولت نهم هشت باب بوده که این رقم در دولت نهم به 171 باب و در دولت دهم  به 220 باب رسیده است.

کد مطلب 1736824

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