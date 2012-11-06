کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی سه میلیارد ریال حمایت شدند

محمد مطهری فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طی چهار سال گذشته سه هزار و 600 میلیون ریال طی دولت دهم به کانون های فرهنگی و هنری استان حمایت مالی شده است.

وی اضافه کرد: در دولت نهم نیز یک هزار و 200 میلیون ریال حمایت مالی به کانون های فرهنگی و هنری استان شده است.

مطهری فر تعداد کانون های فرهنگی و هنری استان قبل از دولت نهم را هشت باب عنوان کرد و بیان داشت: تعداد این کانون ها در دولت نهم به 170 و این رقم در دولت دهم به 259 باب گانون افزایش یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین به افزایش تعداد کتابخانه های شبستان در سطح استان اشاره کرد و گفت: کتابخانه های شبستان قبل از دولت نهم هشت باب بوده که این رقم در دولت نهم به 171 باب و در دولت دهم به 220 باب رسیده است.