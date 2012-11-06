250 عضو هیئت علمی در دانشگاه گلستان فعال هستند

عباس قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد دانشجویان دانشگاه را سه هزار و 300 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد دانشجو در مقاطع مختلف از جمله کاردانی، کارشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه گلستان با اشاره به برنامه هایی که برای پیشرفت دانشگاه در حال انجام است ابراز داشت: از جمله این برنامه ها این است که ما در شورای دانشگاه رشته های متعددی را به تصویب رساندیم که برخی مربوط به دانشکده صنعتی علی آباد است.

وی عنوان کرد: این دانشکده به زودی در قالب سه دانشکده در 10 گروه آموزشی به دانشگاه صنعتی علی آباد کتول تبدیل می شود.



وی اظهار داشت: در ارتباط با جذب هیئت علمی در این دانشگاه مشخصا که با تفکیکی که صورت خواهد گرفت، تعدادی از اعضای هیئت علمی با توجه به برنامه هایی که پیش بینی کرده ایم به آنجا فرستاده خواهند شد .



قربانی عنوان داشت: همچنین افتتاح و راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون نیز یکی از برنامه های دیگر دانشگاه است.

وی در این ارتباط ادامه داد: به دلیل اینکه سطح تحصیلات تکمیلی در بخش های تعاون و کارآفرینی، تعاون و حقوق و رشته هایی از این دست در حوزه های وزارت علوم برنامه مشخصی نداشت سعی کردیم این برنامه را در دستور کار خود قرار داده و تا به الان این کار به خوبی صورت گرفته است و به وزارت علوم ارسال شده که ما منتظر تصویب آنان هستیم.



وی گفت: با افتتاح و راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی گرگان از ابتدای امسال، دانشگاه گلستان با یک ظرفیت اضافه تعداد دانشکده های ما به چهار واحد ارتقاء پیدا کرد و امیدوار هستیم با اضافه شدن دانشکده تعاون بتوانیم در این بخش ها توسعه داشته باشیم.

وی در ارتباط با ساختمان جدید افزود: ساختمان دانشگاه گلستان در سایت سرخنکلاته با پیشرفتی 60 درصدی در حال انجام است و اگر اعتباراتی که تصویب شده است به ما تزریق شود می توانیم شاهد باشیم که این ساختمان بهتر پیشرفت داشته باشد.