به گزارش خبرنگار مهر، پوستر نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای ایام بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نهایی و منتشر شد. برنامههای هفته کتاب نهاد امسال با شعار کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار میشود.
اولین روز هفته کتاب امسال، با برنامه تجدید بیعت مسئولان و مدیران نهاد کتابخانههای عمومی کشور با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) همراه خواهد بود. در سطح شهرستانهای کشور هم برنامههایی چون دیدار با ائمه جمعه، نویسندگان و پدیدآورندگان، پذیرایی از حاضران در کتابخانهها، تقدیر از کتابداران کتابخانههای عمومی، آذینبندی کتابخانهها و همچنین تقدیر از مسئولان و اعضای نمونه کتابخانهها توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود. یکی دیگر از برنامهها، راهاندازی شبکه رادیو کتاب با همکاری معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
برگزاری یک نشست با موضوع کودک، کتابخانه و کتابهای کودک و همچنین رونمایی از کتاب مجموعه مقالات ایفلا برنامهای است که روز بیست و سوم آبان برگزار خواهد شد. روز 24 آبان هم تقدیر از کتابداران و مسئولان برتر کتابخانهها در روز 24 آبان از دیگر برنامههای این نهاد برای هفته کتاب است. قرار است از تمبر توسعه کتاب، کتابخوانی و کتابخانهها هم در هفته کتاب رونمایی شود.
یکی از برنامههای مهم نهاد کتابخانهها برای هفته کتاب، افتتاح کتابخانه تنب بزرگ است که با همکاری این نهاد و سازمان صدا و سیما انجام خواهد شد. این کتابخانه توسط کتابهای کاروان صبا که چندی پیش از تهران به سمت تنب بزرگ حرکت کرد، افتتاح خواهد شد. این کاروان که حامل کتابهای اهدایی مردم 5 استان کشور است، پس از تهران، به کاشان و قم رفته و سپس به یزد، بندرعباس و از آنجا به تنب بزرگ خواهد رسید. مراسم افتتاح این کتابخانه روز 24 آبان برگزار میشود.
بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 20 تا 27 آبان در سراسر کشور برگزار میشود.
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