معرفی 2500 طرح به بانک ها/ کشاورزی کردستان متحول می شود

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرایی کردن طرح تحول بخش کشاورزی در کردستان و شهرستان های تابعه ستادها و کارگروه هایی شکل گرفته و به صورت مرتب و منظم ضمن برگزاری نشست های مختلف برنامه های این بخش را پیگیری می کنند.

وی با اشاره به عملکرد کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی در استان کردستان از زمان آغاز به کار تاکنون یادآور شد: از ابتدای شکل گیری این کارگروه در استان کردستان تاکنون حدود چهار هزار و 500 طرح در سراسر استان در کارگروه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: از مجموع طرح های مطرح شده در سراسر استان، دو هزار و 500 طرح از شهرستان های مختلف استان به بانک ها معرفی شده است که انتظار می رود در این بخش شاهد تسریع بانک ها در بررسی طرح ها و پرداخت تسهیلات به متقاضیان باشیم.

وی با اشاره به برنامه های کارگروه توسعه بخش کشاورزی در استان کردستان افزود: در حال حاضر نیز نزدیک به دو هزار طرح دیگر در کارگروه های طرح توسعه بخش کشاورزی استان مصوب شده است که بر اساس برنامه زمانبندی شده به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات ارسال می شود.

حسن نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردها و نتایج اجرایی شدن طرح توسعه بخش کشاورزی گفت: هدف از اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی احیاء و توسعه روستاها و روستا نشینی به وسیله ایجاد تشکل ها و تعاونی ها و استقرار نظام های بهره برداری و در نهایت رسیدن به تولید پایدار است.

وی گفت: باید سرمایه ها و تسهیلات به شکل واقعی به بخش کشاورزی هدایت و وارد شوند و از انحراف آن جلوگیری کنیم تا وارد بازار کاذب نشده و به اقتصاد استان صدمه وارد نشود و به همین منظور گام اصلی در این بخش رصد و کنترل اولیه و توجه به نوع تسهیلات، ماهیت پرداخت و اجرای صحیح آن است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان به استعدادهای بالقوه استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و با اشاره به مهمترین ظرفیت های این حوزه بیان کرد: توسعه باغات با ایجاد تعاونی ها و تشکل ها و استقرار نظام های بهره برداری، اصلاح و نوسازی باغ ها با توجه به وجود بیش از 35 هزار هکتار باغ در استان و بهره برداری از پایاب سدهای استان و شناسایی عرصه های منابع طبیعی و تخصیص آب مناسب به آنها از دیگر ظرفیت ها و دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

وی به دیگر ظرفیت های استان کردستان به ویژه در بخش زنبورداری اشاره کرد و افزود: استان کردستان در حال حاضر سالانه 900 تن تولید عسل دارد و با توجه به مرغوبیت و بازارپسندی عسل کردستان با برنامه ریزی مناسب و توسعه زنبورداری ظرفیت استان تا پنج هزار تن عسل نیز قابل افزایش است.

حسن نژاد توجه به پرورش و تولید سایر ماکیان و همچنین ایجاد مجتمع های کامل پرورش طیور و تکمیل زنجیره تولید در داخل را از دیگر ظرفیت های استان عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار می رود که با برنامه ریزی های صورت گرفته و با هدایت صحیح این تسهیلات بتوانیم در این بخش اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهیم.