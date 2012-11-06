850 هکتار اراضی برای ساخت پادگان ارتش در اطراف زنجان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر کریمی شامگاه دوشنبه در جلسه انتقال پادگان با اشاره به فرصت 10 روزه اداره مالیاتی برای صدور سند مالکیت زمین فعلی پادگالن به نام ارتش اظهار داشت: کلیه دستگاه های امنیتی، قضایی و اجرایی این آمادگی را دارند که ظرف مدت 6 ماه نسبت به محصور کردن زمین پادگان اقدامات لازم را به انجام رسانند.

وی در رابطه با اراضی پادگان که در محوطه معابر شهر قرار دارند، افزود: شهرداری زنجان 48 ساعت زمان دارد که متراژ اراضی ارتش را که در معابر قرار دارند تهیه و تحویل ارتش نماید و در پی آن فرماندهی تیپ زرهی نسبت به آزادسازی معابر ظرف یک هفته اقدام کند.

معاون عمرانی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه شهرداری باید ظرف مدت سه ماه دیوارهای جدید پادگان را احداث نماید و نسبت به آزادسازی معابر اقدام کند، ادامه داد: ارتش نیز باید ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه نقشه کاربری اراضی پادگان فعلی اقدام کند.

کریمی افزود: دادگستری نیز می تواند با تسریع در حل مشکل اراضی که مالکیت آن با اشخاص حقیقی است ارتش را در امر جابجایی یاری نماید.