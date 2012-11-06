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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۲

کریمی:

850 هکتار اراضی برای ساخت پادگان ارتش در اطراف زنجان اختصاص یافته است

850 هکتار اراضی برای ساخت پادگان ارتش در اطراف زنجان اختصاص یافته است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: به منظور احداث پادگان در محل جدید 85 هکتار از اراضی روستاهای اسفجین و امین آباد واقع در جاده زنجان تبریز برای این کار ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر کریمی شامگاه دوشنبه در جلسه انتقال پادگان با اشاره به فرصت 10 روزه اداره مالیاتی برای صدور سند مالکیت زمین فعلی پادگالن به نام ارتش اظهار داشت: کلیه دستگاه های امنیتی، قضایی و اجرایی این آمادگی را دارند که ظرف مدت 6 ماه نسبت به محصور کردن زمین پادگان اقدامات لازم را به انجام رسانند.
 
وی در رابطه با اراضی پادگان که در محوطه معابر شهر قرار دارند، افزود: شهرداری زنجان 48 ساعت زمان دارد که متراژ اراضی ارتش را که در معابر قرار دارند تهیه و تحویل ارتش نماید و در پی آن فرماندهی تیپ زرهی نسبت به آزادسازی معابر ظرف یک هفته اقدام کند.
 
معاون عمرانی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه شهرداری باید ظرف مدت سه ماه دیوارهای جدید پادگان را احداث نماید و نسبت به آزادسازی معابر اقدام کند، ادامه داد: ارتش نیز باید ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه نقشه کاربری اراضی پادگان فعلی اقدام کند.
 
کریمی افزود: دادگستری نیز می تواند با تسریع در حل مشکل اراضی که مالکیت آن با اشخاص حقیقی است ارتش را در امر جابجایی یاری نماید.
کد مطلب 1736829

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