زمین مورد نیاز انتقال پادگان ارتش توسط منابع طبیعی زنجان واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه انتقال پادگان زنجان موضوع جابجایی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: تحقق فرمان مقام معظم رهبری و بزرگی تصمیم دو دلیل با اهمیت بودن پروژه جابجایی پادگان زنجان است.

وی با تاکید بر اینکه چارچوب کار انتقال پادگان کاملا روشن و شفاف است، افزود: ارتش از آن مردم است و کمک به کار ارتش خدمت به مردم است.

استاندار زنجان ادامه داد: سعی بر این است که تغییر کاربری زمین پادگان فعلی بالاترین ارزش افزوده را ایجاد نماید و این امر وظیفه ماست.

وی با بیان اینکه ساخت پادگان به شکلی با شکوه افتخار نظام جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: از نظر ما چارچوب کار برای انتقال و جابجایی پادگان به بیرون از شهر کاملا روشن و شفاف است.

رئوفی نژاد در رابطه با معارضان زمین ارائه شده به ارتش برای ساخت پادگان، گفت: ارتش باید کار خود را انجام دهد و هر کسی در رابطه با زمین مدعی باشد می تواند از طریق قانون وارد و با قیمت گذاری کارشناسان هزینه زمین خود را دریافت کند و بنابراین هیچ فردی نمی تواند مانع از اجرایی شدن این پروژه شوند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکل ارتش در فروش زمین پادگان فعلی هر طرحی در رابطه با تغییر کاربری این زمین پذیرفته می شود و از نظر ما مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار زنجان همچنین در رابطه با موضوع عقب نشینی پادگان فعلی به منظور ایجاد معابر اطراف گفت: به سرعت باید این کار آغاز شود چرا که با ایجاد معابر ارزش افزوده زمین نیز افزایش خواهد یافت.