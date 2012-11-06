بهره برداری از معدن سنگ، قلعه تاریخی امام در مریوان را به خطر انداخته است

علیرضا آذر شب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قلعه مریوان که روی کوه امام قرار دارد، در استان کردستان، شرق شهرستان مریوان واقع شده است و بر اساس برخی از مستندات تاریخی این قلعه به مدت سه قرن یکی از مکان های حکومتی امیران بابان و اردلان بوده است.

وی افزود: نام کوه امام از نام "شیخ احمد بن انبار نعیمی الحسنی" گرفته شده که در سده هشت قبل از میلاد از طرف "امیر حمزه بابان" به عنوان پیش نماز و امام جماعت مسجد سرخ منسوب شده که همزمان با ساخت قلعه از طرف امیر حمزه بابان فرمان ساخت مسجد هم داده شده بود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: قلعه تاریخی امام مریوان متشکل از سه قلعه است و این قلعه ها بر روی قله های سه گانه کوه امام واقع در جنوب شهر قرار دارند و در حال حاضر فقط آثاری از پله ها و آب انبار آن که از سنگ تراشیده شده بر جای مانده است و با این حال به دلیل حفاری یک معدن سنگ به عمق 20 متر در پای یکی از قلعه ها، این آثار باستانی در معرض تخریب کامل قرار گرفته است.

آذر شب یادآور شد: پایه های بنای مسجد که به مسجد سرخ معروف است در دوران صفویه گذاشته شده است و در میان مردم از ارزش بسیاری برخوردار است.

وی بیان کرد: فعالیت معدن سنگ مجاور این قلعه تاریخی که از مدت ها پیش مشغول به فعالیت بوده، با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان متوقف شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: مخالفت میراث فرهنگی با فعالیت این معدن سنگ در حالی است که متولیان معدن از این اداره کل شکایت کرده اند.

آذرشب افزود: دوستداران میراث فرهنگی، متخصصان و کارشناسان بارها و بارها مخالفت خود را با فعالیت این معدن سنگ اعلام کرده اند.

وی اظهار داشت: قلعه امام مریوان در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده است و اهمیت آن بیشتر به دلیل وجود مسجدی است که درون این قلعه قرار گرفته با این حال اداره کل میراث فرهنگی و متولیان معدن سنگ هنوز بعد از سه سال در کشمکش تخریب یا نگهداری از یک میراث ملی هستند.

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فنی خدمات گردشگری در سنندج

کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از پیگیری و انجام اقدامات اولیه برای صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری در سنندج خبرداد.

تیمور خالدی ادامه داد: برگزاری این دوره های آموزشی موجب توسعه گردشگری و تعامل با گردشگران داخلی و خارجی و جذب توریسم می شود.

وی یادآور شد: این دوره های آموزشی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان و موسسه افق برگزار شده که این دوره ها شامل راهنمایان گردشگری مهمانان نوروزی، الگوی رفتاری تشریفات، راهنمایان تورهای گردشگری، راهنمایان ایران گردی و جهانگردی، راهنمایان محلی، اصول پذیرایی و مهمان نوازی و غیره بوده است که توسط کارشناسان گردشگری آموزش داده می شود.

کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: استان کردستان دارای مناطق بکر و جاذبه های گردشگری زیبایی همچون دریاچه زریوار، چشمه گواز، طبیعت بکر اورامان تخت، آبشار گویله، آبشار بل، سراب وینسار، سراب قروه، حیات وحش کردستان و غیره است که سالانه گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.