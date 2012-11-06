وست بروم از سد ساوتهمپتون قعرنشین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 26 هزار تماشاگر ورزشگاه هاتورنز برگزار شد وست بروم موفق شد به لطف دو گل پیتر اودموینگی مهاجم نیجریه ای خود در دقایق 36 و 60 با نتیجه دو بر صفر ساوتهمپتون را از پیش رو بردارد.

وست بروم با این پیروزی 17 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد اما ساوتهمپتون با 4 امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 24 امتیاز

2- چلسی 23 امتیاز

3- منچسترسیتی 22 امتیاز

4- اورتون 17 امتیاز

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18- ردینگ 5 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- کوئینزپارک رنجرز 4 امتیاز – تفاضل گل 11-

20- ساوتهمپتون 4 امتیاز – تفاضل گل 14-