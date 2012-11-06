  1. ورزش
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۵

هفته دهم لیگ برتر انگلیس/

وست بروم از سد ساوتهمپتون قعرنشین گذشت

وست بروم از سد ساوتهمپتون قعرنشین گذشت

در آخرین دیدار هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس شب گذشته تیم فوتبال وست بروم موفق شد میهمان خود ساوتهمپتون را از پیش رو بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 26 هزار تماشاگر ورزشگاه هاتورنز برگزار شد وست بروم موفق شد به لطف دو گل پیتر اودموینگی مهاجم نیجریه ای خود در دقایق 36 و 60 با نتیجه دو بر صفر ساوتهمپتون را از پیش رو بردارد.

وست بروم با این پیروزی 17 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد اما ساوتهمپتون با 4 امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 24 امتیاز
2- چلسی 23 امتیاز
3- منچسترسیتی 22 امتیاز
4- اورتون 17 امتیاز
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18- ردینگ 5 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- کوئینزپارک رنجرز 4 امتیاز – تفاضل گل 11-
20- ساوتهمپتون 4 امتیاز – تفاضل گل 14-

کد مطلب 1736836

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