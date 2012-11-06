تلاش روسیه برای اجرای دوره انتقالی با شعار حمایت از مردم سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه از ابتدای بحران در سوریه خواستار پرهیز از هرگونه دخالت نظامی از خارج در این کشور بوده است. مسکو همچنین در تلاش بوده تا راه حل سوریه در قالب گفتگوهای گروههای مخالف با دولت این کشور طی شود.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسی در سخنان روز گذشته خود در قاهره پایتخت مصر گفت: روسیه هیچ معامله یا مذاکرات محرمانه ای در باره سر نوشت بشار اسد با کسی نداشته است.

این اظهارات نشان از آن دارد که مسکو همچنان بر راه حل سوریه در قالب گفتگوی مخالفان با دولت این کشور تاکید دارد و این امر هم مستلزم ادامه حضور بشار اسد در راس قدرت در این کشور می باشد.

دوره انتقالی؛ ابتکاری برای حفظ آرامش

یکی از تلاش های روسیه آرام کردن اوضاع و سپس گفتگوها برای آغاز "دوره انتقالی" است. اما از آنجا که غرب برای این روند نیز پیش شرط هایی دارد موضع دو طرف در این باره، محل تنش است.

آمریکا با حمایت از خواسته های مخالفان بر آن است تا بشار اسد قدرت را واگذار و سپس گفتگوها برای دوره انتقال صورت گیرد. اما روسیه معتقد است که پیش شرط کناره گیری بشار اسد از قدرت راهکار سازنده ای نخواهد بود و دولت فعلی باید جزئی از راه حل باشد.

رئیس سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی روسیه که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "کامل عمرو" همتای مصری خود در قاهره صحبت می کرد، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت مردم سوریه و تلاش برای کاهش رنج های آنها گفت: کسانی که تاثیرات قطعی بر تمامی طرف ها دارند باید تلاش های خود را برای اجرای "توافقنامه ژنو" بکار گیرند و گروههای مخالف را متحد کرده و با دولت سوریه بر سر میز مذاکرات بشینند و درباره دولت انتقالی مذاکره کنند.

وی همچنین ضمن انتقاد از برخی طرف ها که تلاش های آنها در راستای ادامه جنگ در سوریه است، افزود: برخی شرکت کنندگان در ژنو تلاش داشتند تا مخالفان را نه بر اساس مذاکرات بلکه بر اساس ادامه درگیری ها و جنگ متحد کنند.

حرکت به سوی بی طرفی

تلاش های اخیر از سوی روسیه برای حل بحران در سوریه نشان از آن دارد که این کشور از موضع حمایت از هم پیمان منطقه ای به سوی موضعی بی طرفانه در حال حرکت است. با وجودی که روسیه همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر مخالفت با مداخله نظامی در سوریه تاکید دارد اما در برخی موضع گیری ها این کشور حرکتی آرام به سوی حل بحران برای پایان دادن به تنش ها در این کشور را آغاز کرده است.

سرگئی لاوروف در گفتگو با روزنامه الاهرام که رادیو صدای روسیه آن را منتشر کرده در این باره می گوید : روسیه طرف هیچ کدام از گروهها را در مناقشه سوریه نمی گیرد. روسیه همیشه طرفدار مردم سوریه بوده و از پایان دادن فوری به خشونت ها و خون ریزی ها از طرف تمامی گروهها حمایت می کند.

این مقام روسی می افزاید: روسیه نقض قوانین بین المللی در سوریه از جمله از سوی نیروهای دولتی این کشور را هم محکوم می کند.