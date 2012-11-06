به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی اظهار داشت: شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان یکی از شش شهرک فناوری مصوب هیأت وزیران است که در ضلع شرقی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان و در زمینی به وسعت 60 هکتار در حال احداث است.
به گفته وی، هدف از ایجاد این شهرک ایجاد زیر ساختهای مناسب سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز برای تجاری سازی و تولید محصولات مبتنی بر فناوریهای نوین در حوزه مواد پیشرفته است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان تاکید کرد: ارائه خدمات مشاورهای در حوزههای عمومی کسب و کار، خدمات تخصصی آزمایشگاهی و مشاورههای فنی و مهندسی به شرکتهای مستقر در شهرک از زیر ساختهای خاص این شهرک است که آن را از سایر شهرکهای صنعتی متمایز میکند.
بهرامی با بیان اینکه این شهرک از سال آینده کار خود را آغاز میکند، گفت: این شهرک با توجه به پشتوانه مطالعاتی و طراحیدقیق، نقش محوری در افزایش تولید محصولات دانش بنیان و تولید ثروت از دانش ایفا میکند.
سهم 11 درصدی استان اصفهان از صادرات کشور
استاندار اصفهان گفت:11درصد صادرات کل کشور متعلق به استان اصفهان است.
علیرضا ذاکر اصفهانی در شانزدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور اظهار داشت: اصفهان در اکثر جشنوارههای علمی کشور صاحب نام است و از 25 پروژه در جشنوارههای علمی کشور هفت طرح آن مربوط به این استان است.
وی وجود110 واحد دانشگاهی در سطح استان اصفهان را نشان از بالا بودن ظرفیتهای علمی استان از لحاظ کمیت عنوان کرد و گفت: در تمام شهرستانهای اصفهان، حداقل یک واحد دانشگاهی وجود دارد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: در دفترچه شاخصهای رشد استان شاهد رشد روز افزون تعداد کلاسهای درس، پذیرش دانشجو و دانشگاهها در سالهای اخیر بودهایم.
وی به تعامل و همکاری سازنده دستگاههای اجرایی با دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: با حضور دانشگاه در صنعت نیز شاهد شرایط خوبی در این حوزه هستیم.
ذاکر اصفهانی با بیان اینکه11 درصد صادرات کل کشور متعلق به استان اصفهان است، افزود: افزایش 44 درصدی صادرات استان نسبت به مشابه سال قبل تحت تأثیر شرایط موجود در دانشگاههای استان بوده است.
وی اضافه کرد: دانشگاهها در بسیاری از کارخانهها حضور فعال و ارتباط مستمر دارند و نگاه کارخانههای ما یک نگاه استراتژیک و اسناد راهبردی و بالادستی است و همین باعث بالا رفتن کمیت و کیفیت تولید در ایران شده است.
استاندار اصفهان به فعالیتهای عمرانی در سطح مناطق محروم استان اشاره کرد و افزود:90 پروژه عمرانی در بخش دانشگاه پیام نور در دست اجراست و دانشگاههای مادر استان نیز به همین نسبت رو به گسترش هستند.
وی بیان داشت: معماری و آثار تاریخی اصفهان صرف نظر از جنبههای زیبایی شناسی، یک نگاه فلسفی در قالب سمبلها و نمادهاست و هویت یکپارچهای را ایجاد میکند.
ذاکر اصفهانی گفت: همانگونه که در آثار تاریخی میدان نقش جهان و طومار شیخ بهایی همه از یک فلسفه پیروی میکنند، ما نیز باید با استفاده از این سمبلها به آن شالودهای که در ذهن داریم، می رسیم.
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