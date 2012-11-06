پشت پرده اخراج شاهزاده قدرتمند عربستان

بی تردید اگر یک اصل مهم در شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس حاکم باشد، آن کناره گیری نکردن هیچ شاهزاده یا شیخی به طور داوطلبانه از قدرت است .



تمام شاهزاده های این کشورها در هر سلسله مراتبی که باشند بسیار به ندرت پیش آمده است که به طور داوطلبانه و به میل خود از قدرت کناره گیری کنند ، اما با این حال تلاش می شود تا در رسانه های دولتی از واژه استعفا یا کناره گیری برای پنهان کردن رسوایی های بزرگتر استفاده شود.



در بیانیه ای که از سوی کاخ پادشاهی عربستان منتشر شد صرفا اعلام گردید شاهزاده احمد بن عبد العزیز به دلایل شخصی و بنا به درخواست خویش از وزارت کشور استعفا کرده و پادشاه محمد بن نایف بن عبدالعزیز را به جانشینی وی برگزیده است.



با وجود آنکه شاهزاده محمد که متولد سال 1959 است به جوان ترین وزیر کابینه خانوادگی عربستان تبدیل شده است، اما به گفته کارشناسان یکی از باتجربه ترین شخصیتهای این خانواده در امر مقابله با قیامهای مردمی در مقایسه با دیگر همقطارانش در خانواده سلطنتی به شمار می رود.



وی که سالیان متمادی همراه پدرش نایف بن عبدالعزیز دومین ولیعهد متوفی عبدالله، در مراکز مختلف امنیتی فعالیت کرده بود تجارب بسیار زیادی در سرکوب و کشتار مردم عربستان کسب کرده است.



به گفته کارشناسان، وی که از سال 1999 معاون امنیتی وزیر کشور عربستان بود، در شرایط فعلی بهترین گزینه برای مقابله با موج بیداری اسلامی در عربستان برای خانواده آل سعود شناخته می شود.



موجی که با وجود تلاشهای ریاض هم اکنون نه در پشت مرزهای عربستان، بلکه در شهرها و روستاهای این کشور در حال شعله ور شده است .



به اعتقاد کارشناسان عربستان،ی برای محمد بن نایف که سهم عمده ای در سرکوب گروه القاعده در سال 2003 به بعد داشته ، مبارزه با گروه های آزادی طلبی که اصولا به شکل مسالمیت آمیز به دنبال تغییر ساختار حکومتی در کشور هستند، کاری بسیار آسان و سهل می نماید.



آیا محمد بن نایف خواهد توانست در مقابل انفجار خشم مردم کشورش مقاومت کند در حالی که انفجار مخازن گاز در ریاض و عربستان، سلفش را از کرسی وزارت کشور به بیرون پرتاب کرد؟